Agentes del caso Balda, Diana Falcón y Raúl Chicaiza recobraron su libertad

Los exagentes de la Policía Diana Falcón y Raúl Chicaiza continúan bajo el sistema de protección de víctimas y testigos tras haber recobrado su libertad hace más de un mes, confirmó hoy, 3 de agosto del 2019, su abogado defensor, Diego Chimbo.

Chimbo explicó a este Diario que esta información se mantenía en sigilo para no poner en riesgo la integridad de ambos hasta que el pasado viernes 2 de agosto de 2019 fue divulgada en redes sociales.



Tanto Falcón como Chicaiza fueron procesados por el caso del secuestro del político Fernando Balda, en el anterior Gobierno, y decidieron cooperar con la justicia como testigos protegidos.



Chicaiza pudo recobrar su libertad al haber cumplido el 70% de la pena de un año y nueve meses que le fue impuesta por su participación en el secuestro de Balda, que fue frustrado en Colombia hace cinco años.



Del mecanismo, que antes se conocía como prelibertad y ahora se lo cataloga de régimen semiabierto, también pudo beneficiarse Falcón, quien estuvo recluida en un centro, en Chillogallo, al sur de Quito.



Ambos no pueden salir del país y su paradero no puede ser revelado por las características del sistema de protección.



Por el delito de plagio fue llamado a juicio el expresidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica, y también Pablo Romero, exsecretario nacional de Inteligencia, a quien la justicia española le negó esta semana el pedido de asilo.