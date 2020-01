Liberan a periodista venezolano tras casi un mes de arresto junto a diputado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El periodista venezolano Víctor Ugas fue excarcelado este viernes 17 de enero de 2020 tras casi un mes de detención junto al diputado Gilber Caro y sin que se conociera de qué se le acusó en su momento, informó el partido Voluntad Popular (VP), del líder opositor Leolpoldo López y en el que milita el parlamentario.

"En libertad condicional el periodista Víctor Ugas quien fue detenido el pasado 20 de diciembre de 2019 por las (Fuerzas Especiales de la Policía) FAES. El profesional tiene restricciones de declarar a los medios de comunicación", dijo VP en Twitter sin ofrecer mayores detalles del caso.



Fuentes del partido confirmaron a EFE que Ugas fue liberado en la madrugada de este viernes y que una comisión del FAES lo trasladó hasta su casa, la cual no puede abandonar.



Ugas y Caro fueron detenidos en Caracas a finales de diciembre pasado y desde entonces sus familiares y defensores no pudieron comunicarse con ellos, denunció hace una semana la abogada Theresly Malavé, que incluso dijo desconocer el paradero de ambos.



Pero la Fiscalía respondió que ambos estaban detenidos y no desaparecidos.

El periodista ya estuvo detenido por más de 8 meses entre 2014 y 2015, tras difundir en su cuenta de Twitter una imagen del cadáver del parlamentario oficialista Robert Serra, asesinado en su casa a principios de octubre de 2014.



Caro también había sido detenido varias veces durante el pasado año siempre bajo acusaciones, aunque nunca de manera formal, de estar involucrado en sedición o terrorismo.



Hace poco más de seis meses, estuvo 51 días tras las rejas, sin que se conocieran los motivos de su detención.



Caro pertenece al partido Voluntad Popular (VP), del líder opositor Leopoldo López y del que formaba parte hasta hace días Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado de Venezuela.



La oposición denunció a finales de diciembre que el Gobierno de Nicolás Maduro detuvo a Caro para dificultar la reelección de Guaidó como presidente del Parlamento en la sesión del pasado domingo, lo que finalmente ocurrió con 100 de los 167 votos en juego en una sesión paralela celebrada en la sede del diario El Nacional.