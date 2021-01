Libadores y personas sin mascarilla, principales problemas en Quito 

En el primer día de este 2021, las jornadas que lleva a cabo la Agencia Metropolitana de Control, AMC, dejaron como resultado 32 actos sancionadores. De estos, el 53% corresponden al incumplimiento del horario del toque de queda.

Calderón, el Centro Histórico y Quitumbe fueron los lugares más conflictivos, especialmente, en las sanciones relacionadas con no usar mascarilla y libar en el espacio público. Se suma la falta de Licencia Única de Actividades Económicas.



La entidad informó que la presencia de libadores y no utilizar tapabocas en el espacio público son los principales problemas en el Distrito Metropolitano.



La sanción por no emplear el implemento de bioseguridad en el espacio público es del 25% de un Salario Básico Unificado (USD 100). En el caso del consumo de bebidas alcohólicas la multa corresponde al 50% de una remuneración.



Por otro lado, el último día del 2020, en los sectores de Tumbaco, Cotocollao, Carcelén, El Condado, Real Audiencia, Los Chillos y Centro Histórico, la AMC, de la mano de la Policía Nacional, se retiraron más de 10 000 unidades de material pirotécnico del espacio público. La prohibición de comercialización de estos productos estaba vigente hasta este sábado.



Estefanía Grunauer, supervisora Metropolitana de Control, hizo un llamado a la población a no relajarse y cumplir con la normativa.

Más de 150 personas de la AMC realizan operativos en las nueve administraciones zonales de Quito.