En la capital de Imbabura 119 personas fueron sancionadas por beber licor en espacios públicos

Unas 119 personas fueron amonestadas por ingerir alcohol en vías y espacios públicos de la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, durante la primera semana luego que finalizó el estado de excepción por el covid-19.

Ese es uno de los resultados de los operativos conjuntos realizados entre el 14 y 20 de septiembre del 2020, explica Juan Manuel Córdova, comisario nacional del cantón Ibarra.

A los infractores se les impone una multa del 10% del salario básico unificado (USD 40), según establece la Ordenanza que regula, prohíbe y sanciona el consumo de expendio de bebidas alcohólicas en los espacios públicos del cantón.



Córdova explica que la mayoría de personas notificadas fueron sorprendidas ingiriendo licor en sectores como El Mirador de El Olivo, la laguna de Yahuarcocha y la parroquia El Priorato.



Igualmente, siete ciudadanos deberán pagar una multa de USD 40 por no utilizar mascarilla, que es obligatorio para evitar la propagación del covid-19.



Mientras que seis establecimientos comerciales fueron sancionados por operar sin el permiso de la Dirección de Seguridad del Municipio de Ibarra e igualmente un centro de diversión nocturna fue clausurado por no estar autorizado su funcionamiento.



En estos primeros siete días se realizaron un total de 147 operativos en Imbabura. Según Lilibeth Ayala, intendente de Policía, de Imbabura, este control también se enmarca en la aplicación del plan de seguridad provincial.



En el cantón Otavalo las acciones giran en torno al cumplimiento de las medidas de bioseguridad, el precautelar el orden público y la venta de licor artesanal. Según la comisaria Diana Palaguachi, en esta localidad se decomisaron 42 litros de licor.