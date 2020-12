Libadores en espacios públicos y fiestas con mayor aforo del permitido fueron detectadas en operativos por Navidad en Quito

Durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada de este viernes 25 de diciembre del 2020 se realizaron operativos de control para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en la capital ecuatoriana. 31 personas fueron halladas bebiendo alcohol en espacios públicos y cuatro fiestas fueron suspendidas por sobrepasar el aforo permitido.

César Díaz, secretario General de Seguridad y Gobernabilidad, informó que el jueves 24 de diciembre se realizaron 30 operativos en las 9 administraciones zonales de Quito con el cuerpo de agentes de control. En estos se intervino una fiesta clandestina en el valle de Los Chillos y se retiró a un total de 31 libadores en diferentes puntos de la capital. Además, se retiró a 1.352 ventas ambulantes en varias zonas.



La Agencia Metropolitana de Control (AMC) también indicó en su cuenta de Twitter que se abrieron cuatro actos de inicio de sanción durante el toque de queda a ciudadanos que se encontraban libando en el espacio público en la parroquia de Nayón. Recordó que rige la ley seca y la prohibición de venta de bebidas alcohólicas.



En el sector de la Kennedy, en el norte de Quito, se sancionó a un establecimiento por no presentar la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas vigente. Asimismo, este lugar se encontraba funcionando pese al toque de queda por lo que se solicitó que cierre.



Otros inconvenientes se generaron en Quitumbe, en el sur de la urbe. Allí pese, a las restricciones que existen, se encontraron a ciudadanos consumiendo licor en el espacio público. Se iniciaron cuatro procesos sancionadores.



Por su parte, la Intendencia General de Policía de Pichincha también realizó operativos. Como resultado se suspendieron tres reuniones que contaban con alrededor de 25 personas sin uso de mascarilla ni distanciamiento. Fue en el sector del Inca, en el norte de Quito.



¿Cuáles son las sanciones por incumplir las medidas?



El COE nacional dispuso el toque de queda desde las 22:00 hasta las 04:00. Por ello ninguna persona puede transitar por la vía pública dentro de ese horario. Además, dispuso ‘ley seca’ durante 15 días a partir del 21 de diciembre. Bajo esta disposición, los locales comerciales no podrán expender bebidas alcohólicas ni los ciudadanos podrán consumirlas en espacios públicos.



Para quienes expenden y consumen alcohol en la vía pública la Ordenanza Metropolitana 151 establece la aplicación de una multa del cincuenta por ciento (50%) del salario básico. Es decir, quienes se encuentren libando en calles serán sancionadas con el pago de una multa de USD 200. De acuerdo con el artículo 4 del documento la reincidencia se sancionará con el doble de la multa previamente establecida.



En el caso de no acatar el uso obligatorio de mascarilla en el espacio público la multa es del 25% de un salario básico (USD 100) y el doble si es reincidente, tanto para transeúntes como para conductores.