Los libadores no abandonan el espacio público en Quito

Uno de los mayores dolores de cabeza de las autoridades de control continúa siendo la presencia de libadores en el espacio público de Quito. Los operativos por la emergencia sanitaria siguen, así como los infractores: solo entre la noche del sábado 21 y la madrugada de este domingo, 22 de noviembre del 2020, hubo varias novedades.

A las 23:08 del sábado, el personal de la Agencia Metropolitano de Control (AMC) y de la Policía Nacional encontraron varias personas libando y sin ningún tipo de medidas de bioseguridad en el mirador de Guápulo.



Más al sur, a las 00:12 del domingo, cinco jóvenes estuvieron bebiendo en el interior de un auto parqueado en la calle Madrid, sector La Floresta. Ese acto infringe la normativa legal y es un potencial riesgo a la seguridad ciudadana.



A las 00:50 de hoy, se identificaron a más libadores en la calle Reina Victoria.



Uno de los puntos en donde ese problema se ha reportado con mayor recurrencia, en las últimas semanas, es el mirador de Guápulo, ubicado atrás del Hotel Quito (Centro – norte). Todos los viernes, personal de la Alcaldía hace controles allí y en varias oportunidades ha encontrado personas que toman alcohol sin respetar los distanciamientos ni utilizan mascarillas.



Pero hay otros sectores que, en días pasados, mencionaron las autoridades: La Mariscal, Whymper, las tribunas de la avenida De los Shyris y del sur, Centro Histórico, Quitumbe, Chillogallo, Calderón, Cotocollao y avenida Michelena.



César Diaz, secretario Metropolitano de Seguridad, aclaró que los operativos se coordinan con las nueve administraciones zonales del Distrito; según sus estadísticas, entre el 17 de julio y 20 de noviembre, se registraron 8 694 aglomeraciones, 59 fiestas clandestinas, 252 escándalos públicos, 142 clausuras de locales, 3 144 notificaciones por no uso de mascarilla y 5 597 libadores retirados del espacio público.



Las personas que infringen la ley al beber licor en la calle son sancionadas en el Distrito Metropolitano de Quito con una multa que puede ir entre USD 100 y 200, dependiendo de si hubo o no escándalo de por medio y si son reincidentes. Cuando no tienen dinero para pagar la multa, los sancionados pueden solicitar la opción de hacer trabajo comunitario para pagar su deuda, recordó Díaz.



El trabajo comunitario se paga a razón de USD 2 la hora.; es decir, si la multa es de USD 100 el imputado tendrá que sumar 50 horas de trabajo comunitario. Una de las últimas jornadas, de la semana pasada, fue en el parque de la parroquia Mena Dos (sur de Quito).



Al funcionario le preocupa el relajamiento que observa en los ciudadanos y eso ha hecho que tenga su incidencia en el incremento de números de contagios, hoy mismo hay 61 247 casos positivos en el Distrito.



Son cifras que preocupan y por eso pidió que se mantengan a buen recaudo y solo realicen actividades indispensables y esenciales. Inquirió que una fiesta no es indispensable, tampoco una reunión de amigos o aglomerarse sin sentido.