Leyes claves, en suspenso en la Asamblea

La designación de un secretario general y la votación del nuevo Código Orgánico de la Salud (COS) son dos de los temas que siguen sin resolución en el Pleno, a nueve meses de que la Asamblea Nacional fuese reorganizada para enfrentar su trabajo hasta mayo del 2021.

La intención del presidente del Parlamento, César Litardo (AP), era que ambos asuntos fuesen los primeros en aprobarse este año. No obstante, han quedado relegados por la falta de consensos.



El 26, justo después del feriado de Carnaval, esta Función se acogerá a su primera vacancia del año por 15 días. Retomará el trabajo el 12 de marzo.

Para Litardo y el oficialismo, la capacidad de maniobra se redujo más, tras la disolución de la mayoría: el 31 de enero pasado, el bloque de Creo decidió romper el acuerdo con Alianza País (AP) y asambleístas independientes.



Durante la presentación de un balance de gestión, el miércoles anterior, Litardo reconoció que el manejo de la Asamblea se ha vuelto difícil. Aun así, resaltó que en el 2019 se aprobaron 21 leyes y que el 90% se hizo por unanimidad.



Entre las más importantes estuvieron las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), publicadas en el Registro Oficial en diciembre.



A pesar de la ruptura del acuerdo -por el fallido juicio político a Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE)-, el coordinador de Creo, Luis Pachala, manifestó que respaldan la agenda parlamentaria.



Hasta junio de este año, la meta es aprobar 12 leyes divididas en cuatro ejes: empleo y productividad, inclusión y derechos, seguridad ciudadana y reforma institucional.

El titular de la Legislatura apela al diálogo entre las bancadas para cumplir el objetivo.



En el paquete de prioridades se incluyó, nuevamente, al COS, pero todavía no se define una fecha para la votación, a pesar de que el segundo debate se agotó en julio del 2019.



El coordinador del Partido Social Cristiano (PSC), Vicente Taiano, espera que se definan plazos concretos. A su juicio, una de las reformas más importantes es la laboral.



El proyecto debe ser analizado por la Comisión de Trabajo, cuya presidenta, Karina Arteaga (AP), afrontará un proceso de investigación por supuesta gestión de cargos públicos.



En vísperas de la vacancia, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) resolvió dar trámite a una denuncia presentada contra Arteaga por Fabricio Villamar (Ind.).

La socialcristiana Cristina Reyes espera que el proceso disciplinario no repercuta en el trabajo de la mesa. Entre mayo y octubre, esa comisión no pudo sesionar por disputas internas entre sus integrantes.



Otra prioridad son las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que se tramitan en la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad. El presidente de la mesa, Fernando Flores (Creo), reconoció que el documento tiene 13 nudos críticos, entre ellos la deportación de extranjeros y mecanismos de asistencia a los ecuatorianos en el exterior.



La Comisión debía dejar listo, antes de la vacancia, el informe para primer debate, pero no lo hizo. En la última semana hubo dos sesiones fallidas por falta de quórum.



El Ejecutivo había pedido celeridad en el trámite de esta reforma y en el Código de Seguridad, que también se trata en esta mesa, en donde los roces entre asambleístas del correísmo y Flores son recurrentes. El último se dio el jueves, cuando intentaron que Yofre Poma recuperara su puesto, luego de que un tribunal le suspendiera condicionalmente la pena por paralizar servicios públicos.

El hecho de que la preparación de informes en las 12 comisiones no avance al mismo ritmo preocupa a Litardo. Por eso, anunció que después de la vacancia serán convocadas al CAL para que presenten informes sobre su trabajo, y dijo que se tomarán medidas, sin dar más detalles.



Hasta la semana pasada, los debates en el Pleno se enfocaron en las leyes de Emprendimiento y de Acuicultura y Pesca, aprobadas al cabo de unos cinco meses de análisis.



Sin embargo, quedó pendiente el segundo debate de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se prevé aprobar hasta junio próximo.