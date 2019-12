26 puntos claves para los ciudadanos en la Ley de Simplicidad Tributaria

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La nueva reforma tributaria aprobada por la Asamblea la noche del pasado 9 de diciembre de 2019 contiene aspectos que afectarán directa e indirectamente al diario vivir de los ciudadanos.

Esta norma aún no entra en vigencia. Primero se requiere del pronunciamiento del Presidente de la República. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que era positiva la aprobación del texto en la Asamblea.



Remisiones



*Remisión del 100% de intereses multas y recargos para créditos educativos para estudios en el país o el exterior.



*Para Esmeraldas y Manabí, afectadas por el terremoto del 2016, se dio paso a una remisión en lo que tiene que ver con el copago de los programas de vivienda de emergencia destinados a los damnificados.



*Los gobiernos seccionales de Esmeraldas y Manabí dispondrán, mediante ordenanza, la remisión del 100% de las deudas tributarias y no tributarias vencidas al 30 de septiembre del 2019, para las microempresas que tienen afectaciones económicas como consecuencia del terremoto.



*Las familias dueñas de viviendas afectadas por ese evento y que se hayan quedado sin ingresos tendrán acceso a la condonación del impuesto predial de los años 2016 al 2019.



*Remisión de intereses, multas y recargos en deudas con la Corporación Financiera Nacional (CFN) por créditos de hasta USD 400 000.

*Remisión de intereses, multas y recargos en deudas con BanEcuador por créditos de hasta USD 100 000.



*Los préstamos de vivienda rural otorgados por el Ministerio de Vivienda y que son gestionados por el Banco de la Vivienda en liquidación serán transferidos de esta entidad y condonados intereses, recargos y multas. Luego de este proceso se liberarán las escrituras de propiedad de los inmuebles.



*En todos los procesos de remisión, en el caso que el deudor principal de los créditos o su cónyuge o hijo bajo dependencia económica haya fallecido o padezca de una enfermedad catastrófica se dispone la condonación total de la deuda, así como los intereses, multas y recargos.

Tributario



*Las personas con ingresos anuales de más de USD 100 000 no podrán deducir sus gastos personales, salvo cuando se trate de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, así como los gastos por los mismos motivos de sus familiares.



*Los servicios digitales como Netflix, Uber o Glovo se gravarán una tarifa del 12% del IVA.



*Los planes pospago de telefonía celular tendrán una tarifa del ICE del 10%.

Regirá un impuesto progresivo para las fundas plásticas. Inicia con USD 0,04 por funda en el 2020, para el 2022 será de USD 0,08 y para el 2023 de USD 0,10.



*El servicio de carga eléctrica para vehículos eléctrico se gravará una tarifa de 0% del IVA.



*Se gravará con el 0% del IVA: a las lores, follajes y ramas cortadas; a los tractores de hasta 300 caballos de potencia; los bienes y servicios de artesanos calificados; a tiras reactivas para medición de glucosa, bombas de insulina, marcapasos. La misma tarifa tendrán los servicios de suministro de dominios de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing).



*Estarán exentos del ICE: los vehículos no ortopédicos destinados a personas con discapacidad; los productos lácteos y sus derivados; los incandescentes, insumos automotrices.



*El ICE para la cerveza artesanal baja de USD 2 a USD 1,5



*El ICE para la cerveza industrial sube el 10%



*Se eleva al 150% el ICE para los cigarrillos electrónicos y sus insumos

Los vehículos que incorporen más dispositivos de seguridad se gravarán con menos ICE.



*Veinte días después de que la ley esté en vigencia, el Servicio de Rentas Internas (SRI) hará una actualización del Registro Único de Contribuyentes (RUC).



*La declaración y pago del IVA e ICE serán cada 6 meses.



*Los vehículos que fueron incautados por instituciones públicas, entre otros, no gravarán el impuesto a los vehículos.



*Los envíos paquetería con bienes de uso familiar que hagan los migrantes estarán exentos de aranceles. Aplicará en paquetes con menos de 4 kilogramos y cuyo valor sea menor o igual a un salario básico, sin límite en el número de envíos. La Aduana definirá acciones de seguimiento y control cuando los paquetes enviados por la misma persona supere los 24 en un año.

No tributario



*No podrán ser incluidas en el reporte crediticio (ex central de riesgos), los créditos que mantengan personas naturales o jurídicas en el sistema financiero público y privado que se encuentren vencidas a la fecha de vigencia de la ley, y cuyos valores vencidos sean cancelados dentro de los subsiguientes 120 días.



*Tampoco serán incluidas en el reporte crediticio aquellas operaciones crediticias que se hubieran encontrado vencidas o en mora hasta 24 meses antes de que le ley entre en rigor.



*Noventa días después de que la ley esté vigente el Ministerio de Educación levantará un catastro de los educadores comunitarios y lo entregará al IESS para el cumplimiento de los aportes a la seguridad social, por parte del Estado.