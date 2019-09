Por falta de ley de protección de datos podría darse otra filtración masiva, advierte Cámara de Innovación

LEA TAMBIÉN

La empresa Novaestrat, señalada como responsable de la masiva filtración de datos personas de ecuatorianos, tendría conexiones en Estados Unidos y con Corea del Sur, señala la Cámara de Innovación y Tecnología (Citec) de Ecuador.

Ana María Quiroz, directora de Citec, comentó que la situación es preocupante y expone la fragilidad del país porque no existe hasta el momento una ley que proteja los datos de los ciudadanos.



"Estas cosas pueden seguir pasando hasta que tengamos algo que proteja los datos privados de los ciudadanos. (La ley) es algo que necesitamos urgentemente", mencionó y dijo que si bien la Dinardap está construyendo un proyecto de ley este no se han compartido los últimos borradores para conocer su contenido.



Según información de la Superintendencia de Compañías, la compañía Novaestrat fue fundada en noviembre de 2017 y al momento aparece como activa.



Este Diario llamó a los tres números de teléfono de contacto de la empresa que aparecen en la página web de la Superintendencia, pero no hubo respuesta. La página web y redes sociales de la compañía fueron borrados de la web en la mañana de este lunes 16 de septiembre, aunque en este enlace, usted puede ver cómo lucía la página cuando estaba al aire.



La Citec aclaró que la firma en cuestión no es miembro del gremio y no cuenta con los estándares internacionales de protección de datos que deben cumplir sus afiliados.