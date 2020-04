Ley Humanitaria tiene menos apoyo que la de Ordenamiento de Finanzas Públicas

LEA TAMBIÉN

Los partidos establecen sus líneas rojas en los proyectos urgentes en materia económica. A diferencia de la Ley de Ayuda Humanitaria, la que menos objeciones tiene es la que servirá para el ordenamiento de las finanzas públicas.

El líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, sostuvo este jueves 23 de abril del 2020 que la primera propuesta del Ejecutivo "de humanitaria no tiene nada y de solidaria peor" y se ratificó en contra de que se establezcan nuevos tributos en medio de la crisis.



Nebot ve en la Asamblea como "la única defensa que hay" para impedir que se ponga "más carga" no solo a las empresas, sino también a empleados públicos, privados y a quienes no tienen relación de dependencia.



Entre los articulados constan aportes durante nueve meses para quienes perciben un sueldo superior a los USD 500 y una reducción en un 10% para los servidores públicos cuyos salarios bordean los USD 1 000 al mes.



Con eso tampoco está de acuerdo Guillermo Celi, de Suma, y el correísmo, para quienes la alternativa pasa por suspender el pago de la deuda externa y la entrega de líneas de crédito al sector productivo.



El asambleísta de Creo, Patricio Donoso, manifestó que el que que menos reparos tiene es el proyecto de ley para el ordenamiento de las finanzas públicas, que se compone de 44 artículos.



"Veo yo que la ley no es mayormente controversial y que con algunos cambios podemos tener un buen proyecto", añadió el también segundo vicepresidente de la Asamblea.



A su juicio, uno de los puntos más sensibles es la eliminación de la figura de Certificados de Tesorería y su reemplazo por Notas del Tesoro Público.



También los techos de las proformas institucionales, y la priorización de los programas y proyectos de inversión de los gobiernos autónomos descentralizados.



Nebot dijo a radio Visión que esta, a diferencia de la Ley Humanitaria, "tiene cosas buenas" que serán apoyadas por su partido "sin discutir, sin nada a cambio".



Sin embargo, rechazó que se haya incluido un mecanismo "para limitar los ingresos que por la Constitución y la Ley" les corresponde a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales.



Asimismo, dijo que está en contra de que el Ejecutivo pretenda obtener "un cheque en blanco" para subir de modo "escondido" los aportes al seguro social.



El oficialista César Litardo, presidente de la Asamblea, manifestó que los ejes centrales para el trámite de estos proyectos son dos: salvar vidas y reactivar la economía.



"Presentaremos al país un marco normativo que apoye al cuidado del empleo, entregar liquidez al sector productivo y solucionar la crisis nacional que deviene de una pandemia global sin precedentes", puntualizó.



Este jueves 23 de abril del 2020 Litardo decidió suspender la sesión virtual del Pleno, a pedido de las comisiones de Desarrollo y de Régimen Económico, que hasta el próximo martes deberán presentar un informe sobre estos proyectos.



En la sesión plenaria se tenía programada la comparecencia del ministro de Inclusión, Iván Granda, para explicar a los legisladores sobre las acciones de esta cartera durante la crisis sanitaria.



La Comisión de Desarrollo Económico sesionó para recibir aportes de 27 legisladores de distintas bancadas en relación a la propuesta de Ley Humanitaria del Ejecutivo.



"Los aportes van desde lo laboral, económico, financiamiento y productivo; básicamente se orientan en la reactivación económica interna", resaltó Litardo.



Las comparecencias también se retomaron en la Comisión de Régimen Económico, en donde se analizan los cambios al Código de Finanzas Públicas. Allí, el director del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, manifestó que el Ecuador "tiene que reinventar la forma de administrar las finanzas públicas" y que esta reforma es el primer paso.

Tras insistir en sus llamados a la unidad, el líder de Creo, Guillermo Lasso, exhortó a la clase política y a la Asamblea para“mantener una actitud de serenidad y de madurez” para enfrentar la crisis que enfrenta el Ecuador, a causa del covid-19 y el desplome del precio del petróleo.