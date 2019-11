La nueva ley económica se presenta este 20 de noviembre del 2019

LEA TAMBIÉN

El nuevo proyecto económico urgente del Ejecutivo llegará hoy a la Asamblea Nacional. El ministro de Economía, Richard Martínez, lo anunció este martes 19 de noviembre del 2019 después de una reunión con el bloque de legisladores de Alianza País, para explicar el nuevo documento.

Esta vez, el Ejecutivo decidió tener un acercamiento con las bancadas de la Asamblea para dar a conocer el proyecto. “Como había anunciado el Presidente de la República, vamos a abrir el diálogo con todos los bloques, independientemente de su posición”, dijo Martínez.



Ese acercamiento se concretó ayer con AP y hay el propósito de mantener más reuniones con otros bloques . Martínez y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, asistieron a una reunión con la bancada de AP para trabajar sobre el nuevo proyecto económico.



La reunión fue anunciada por Ximena Peña y Lenín Plaza, legisladores de AP. Ambos mencionaron que esta vez se acordó conocer previamente el proyecto. Plaza dijo que uno de los inconvenientes para el tratamiento de la Ley de Crecimiento Económico fue que no haya sido tratado con la bancada oficialista. “Ahora sí lo conoceremos antes de que llegue, porque con el otro no fue así”, manifestó.



El nuevo proyecto económico se presentará en la Asamblea Nacional después de que el domingo pasado, con 70 votos del Pleno Legislativo, se negara y archivara la Ley de Crecimiento Económico, que envió con carácter de urgente el presidente Lenín Moreno.



María Paula Romo señaló que el bloque de AP vio bien el acercamiento del Ejecutivo. “Hemos recogido algunas de las buenas ideas que ya se tomaron durante el debate”.



Fausto Terán, asambleísta de AP, tras la exposición de Martínez dijo que es un proyecto más concreto, que se centra en el tema tributario. “Hubo una explicación del Ministro punto por punto, que era lo que necesitábamos. Sin embargo, hay cosas que se deben debatir”, dijo.



Una vez que el nuevo proyecto llegue a la Asamblea será una de las leyes urgentes que tendrá que resolver el Pleno. No es la única pendiente dentro de la agenda legislativa que se planteó el presidente César Litardo en junio pasado, tras asumir las riendas del Parlamento.



El Presidente de la Asamblea estableció como agenda legislativa 18 leyes que debían tramitarse de manera urgente. Dichas normativas se dividieron en Empleo y Productividad (5), Inclusión y Derechos (8), seguridad ciudadana (3) y Reforma Institucional (2).



César Solórzano (PSP), primer vicepresidente de la Asamblea, señaló que sí han existido avances en la agenda. Manifestó que las Reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) ya fueron tratadas y recibieron el veto del Ejecutivo. Sin embargo, están a la espera del dictamen de la Corte Constitucional (CC) sobre los puntos que vetó el presidente Moreno, al considerarlos inconstitucionales. Uno de ellos es la despenalización del aborto en casos de violación.



También se aprobó la Ley para el Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes (Revaas). Sin embargo, también fue vetada por el Ejecutivo.



Otra normativa pendiente, cuyo plazo también vence a finales de este año, es la Reforma al Código de la Democracia. La mañana de ayer concluyó el segundo debate. Un total de 74 legisladores intervinieron para presentar su visión sobre los cambios a la normativa electoral.



Ximena Peña, proponente del proyecto, pidió ayer “unos días” para elaborar el informe final sobre el cual se votará en el Pleno de la Asamblea.



Está previsto que esa votación se realice durante la próxima semana, según el legislador Solórzano.



Peña informó que habría consensos alrededor de los temas sobre justicia electoral, relacionados con la normativa para que actúe el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), transparentar los aportes de campaña y la paridad de género. Afirmó que la eliminación de circunscripciones electorales y el cambio en el método de asignación de escaños requerirá más debates y consensos.



Otras leyes que están pendientes, según la agenda legislativa, son el Código de la Salud, reformas a la Ley de la Función Legislativa y las reformas laborales. Sobre estas última, Solórzano dijo que ya hay algunas que se tratan en la Comisión de lo Laboral.