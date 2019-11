¿La Ley de Crecimiento Económico abre la puerta a universidades sin control del CES?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) trae también el proyecto de Ley de Crecimiento Económico. “Su contenido es nefasto para el país, gravísimo, volveríamos a las universidades de garage”.

Eso opina Germán Rojas, vocal del Consejo de Educación Superior (CES). El organismo es responsable de la planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación con otros actores del Ejecutivo. Pero no fue tomado en cuenta en este documento.



Entre otras reformas a la LOES, solicitadas por el Ejecutivo en el artículo 384, se abre la posibilidad para que las instituciones de educación superior acreditadas oferten y brinden programas académicos de pregrado y maestrías en modalidad virtual o en línea, sin necesidad de autorización previa.



“Eso vulnera el principio de pertinencia de la oferta académica; se podrá ofertar carreras que no respondan a las expectativas y necesidades de la sociedad”, dicen Rojas, Lineth Fernández y Paúl Medina, los tres vocales del CES, en una carta enviada a la Asamblea Nacional, el 28 de octubre pasado.



“Sería peligroso volver a las universidades de garage, con oferta sin autorización de nadie”, precisa Rojas. Y recuerda que la Constitución obliga a garantizar educación de calidad.



En el proyecto además se dice que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad (Caces) podrá hacer control posterior o inclusive disponer el cierre del programa, en un plazo no mayor a dos años; caso contrario caducará la potestad de control.



El artículo 385 señala que las universidades y politécnicas acreditadas podrán realizar programas en conjunto con las ‘U’ extranjeras de excelencia, con reconocimiento automático de títulos, suscribiendo un convenio especial, que deberá presentarse al CES.



Para el vocal del CES, Rojas, es grave que el Ejecutivo haya presentado una propuesta absolutamente inconsulta. Jamás fue puesta en conocimiento de ninguna instancia. Además, este no es un tema económico urgente y requiere otro debate.



“No se puede permitir que exista un libertinaje total. Recordemos lo que pasó con la U. Cooperativa de Colombia, la Asamblea Constituyente tuvo que ordenar su cierre y que se depure el sistema, buscando la calidad”.



Agustín Albán, secretario de Educación Superior, no ha concedido una entrevista a este Diario, pese a que se le solicitó de forma oficial desde el 3 de julio. En declaraciones a radios dijo que “las reformas a la LOES deben ser parte de la Ley de Crecimiento Económico porque aún hay una brecha de acceso, que se debe corregir”.