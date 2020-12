Ley anticorrupción se trata antes de vacancia legislativa

La Asamblea deberá actuar con el tiempo en contra. Luego de que la Comisión de Justicia aprobara el sábado, con 11 votos a favor, el informe para segundo debatelas reformas al Código Integral Penal (COIP) en materia anticorrupción, el presidente César Litardo convocó mañana a una sesión del Pleno para tratar el proyecto.

El informe se debatirá un día antes del inicio del segundo receso legislativo, que tendrá una particularidad adicional, pues choca con el arranque de la campaña electoral.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé reunirse esta semana para resolver la aprobación de un desembolso de USD 2 000 millones. Para ello, la Asamblea deberá aprobar las reformas al COIP.



El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, anunció además que esta semana está previsto que el Ejecutivo entregue un paquete de reformas al Código Monetario y Financiero, para que sea debatido en enero del 2021 por el Legislativo.



Este proyecto forma parte de los compromisos establecidos dentro del programa que acordó el país con el Fondo.



En la carta de intención se establecieron los cuatro objetivos de esa reforma legal.



El primero es definir claramente los objetivos del Banco Central y enfocar sus funciones en respaldar la dolarización. El segundo es fortalecer la autonomía del Banco, con la creación de un Directorio independiente.



El tercero es deshacer transacciones pasadas que resultaron en la tenencia de deuda de Gobierno por parte del Banco y, finalmente, encaminar gradualmente al ente a construir reservas internacionales para respaldar los depósitos de instituciones financieras.



Sin embargo, el tratamiento de estas reformas tardará, pues la Asamblea se acogerá desde este miércoles a su segundo receso del año, por 15 días. La ausencia se extenderá para 41 de los 137 legisladores que entrarán en campaña electoral. Esta reducción del 30% del Pleno tendrá su incidencia en las comisiones especializadas.



A diferencia de otros procesos, cuando era opcional, la última reforma electoral obligó a 39 asambleístas que buscan la reelección y a dos que postulan al Parlamento Andino a acogerse a licencia sin sueldo, mientras dure la campaña.



Ellos podrán regresar después del 7 de febrero -día de las elecciones-. Todos deberán comunicar el pedido de licencia a la Secretaría General, Administración y Talento Humano hasta el 31 de diciembre, cuando termina el receso para los 96 restantes.



A esta medida deberán acogerse cuatro de los siete integrantes del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL): el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), y las vocales Ana Belén Marín (AP), Rina Campain (Creo) y Cristina Reyes (PSC).



Esto complica la toma de decisiones, porque las autoridades de la directiva no pueden ser reemplazadas por sus alternos. Solo en lugar de Litardo podrá actuar el primero o segundo vicepresidentes, César Solórzano (BIN) o Patricio Donoso (bloque de Creo).



El organismo se encarga de calificar proyectos de ley o pedidos de juicio político, y no puede actuar sin quórum. “Es un tema que no ha sucedido nunca. Eso tendríamos que conversar con los jefes de bancada”, dijo Donoso.



No obstante, los coordinadores Luis Pachala, de Creo; César Rohón, del PSC, y Pabel Muñoz, de la Revolución Ciudadana (RC), también irán a la campaña por la reelección. Pachala aseguró que coordinará al bloque desde fuera.



Litardo, Marín y Campain buscarán la reelección como asambleístas nacionales; mientras que Reyes y la correísta Verónica Arias, de la Revolución Ciudadana, se inscribieron como candidatas al Parlamento Andino, pues ya no pueden reelegirse.



Aunque el artículo 114 de la Constitución dice que “las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan”, un pronunciamiento del Procurador permitió una excepción con Reyes y Arias. Ambas podrán terminar su mandato después de la campaña electoral.



En octubre pasado, Ximena Peña (AP) y Guillermo Celi (SUMA) se despojaron de sus curules para buscar la Presidencia de la República.



Los pedidos de licencia impactarán en las comisiones. En el caso de la de Trabajo, cinco irán a la campaña. Las de Justicia, Educación y GAD tendrán cuatro bajas cada una. Las demás tienen hasta tres asambleístas en esta situación.



El titular de la Comisión de Educación, Jimmy Candell, al igual que Wilma Andrade, vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos y también de la Comisión de Enmiendas, son dos de ellos. El primero buscará la reelección como asambleísta provincial de Santa Elena y Andrade como asambleísta nacional por la Izquierda Democrática (ID).



Si bien en las comisiones sí pueden actuar los alternos, ellos no podrán ejercer la presidencia ni la vicepresidencia.