Las autoridades piden que les paguen las asignaciones de la Ley Amazónica

Prefectos, alcaldes, concejales y miembros de juntas parroquiales de la Amazonía afirmaron no haber recibido aún los recursos que se establecieron en la ley Orgánica Especial de la Circunscripción Territorial Amazónica. Esta normativa fue aprobada en mayo del 2018, pero aún no se aplica.

El reclamo de las autoridades locales se expuso la mañana de este jueves 14 de marzo del 2019 en una asamblea general, que se realizó en Quito. Allí se indicó que la normativa que favorece a esta región no cuenta todavía con un reglamento que viabilice su aplicación.



“¿Qué letra de esta Ley se ha cumplido ya?” cuestionó Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe y presiente de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonía (Conga). El Prefecto incluso aseguró que el Conga envió una propuesta para crear este reglamento de la cual no han recibido respuesta.



Julia Landázuri, de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica, confirmó que esta entidad no ha recibido los recursos correspondientes a este año. “La Ley fue una lucha de diversos sectores y ahora se la intenta menoscabar. Hacemos el llamado a la unidad”.



En la Ley Amazónica se estableció un aumento de los ingresos para el desarrollo de esta región, de USD 1 a 2 por cada barril de petróleo que se comercialice. En la normativa también se incluyó la creación de un fondo común que recibiría las utilidades provenientes del sector hidrocarburífero, para proyectos de inversión social de los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía.



Precisamente este último punto fue otro de los motivos de esta convocatoria, por un nuevo proyecto de ley que ya se envió para segundo debate. Se trata de una normativa en la que se indica que el 15% de las utilidades del sector hidrocarburífero se entregue a los trabajadores de esta área, y ya no al fondo amazónico.



Marco González, director ejecutivo del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), explicó que por la Ley Amazónica, cada gobierno local debió haber recibido entre USD 31 y 32 millones mensuales. Esta cantidad debió transferirse desde enero de este 2019 y no se lo ha hecho.



Tras la reunión de hoy, los representantes de los gobiernos amazónicos establecieron algunas resoluciones como permanecer en vigilia permanente hasta que se archive este proyecto de ley y se haga efectiva la normativa amazónica. Por ello, expusieron un exhorto a la Asamblea Nacional para que no considere una fecha para este segundo debate.