Ley de Alimentación Escolar se aprobó en la Asamblea Nacional

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad (96 votos afirmativos) el proyecto de Ley Orgánica de Alimentación Escolar, que tiene como objetivo garantizar la nutrición, salud, seguridad y soberanía alimentaria de niños y adolescentes.

Con el proyecto de Ley se busca institucionalizar los programas de alimentación escolar que se han ejecutado por el Ministerio de Educación, señaló Jimmy Candell, asambleísta ponente de la norma y presidente de la Comisión de Educación del Legislativo.



En segundo debate se trataron temas como la promoción de la agricultura familiar campesina, basada en el comercio justo para dignificar el trabajo de los productores.



Además, conforme a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, el ente rector de educación, en coordinación con la autoridad sanitaria nacional, establecerán las normas correspondientes, a fin de garantizar la calidad de los alimentos que se expenden. También se regulará a los bares escolares para que no vendan comida chatarra.



Para garantizar el derecho a la alimentación escolar se incluyó en la normativa al Servicio de Contratación Pública y al ente rector de la Producción en el país, por la relación que tienen con el proceso.



Durante la segunda jornada de debate, los parlamentarios resaltaron la importancia de los proveedores locales y propusieron que su participación sea del 50% y no del 35% como lo establece la norma.



Otro de los planteamientos fue que la alimentación sea variada y sostenible, de acuerdo con cada una de las regiones donde habitan los niños.También sugirieron la creación de huertos escolares.



Los legisladores condenaron actos de corrupción en la contratación de la alimentación escolar. Durante el debate se dijo que el 63% de los contratos estuvo dirigido a las grandes empresas, el 17% a las medianas y el 19% a los pequeños productores.



En sus ponencias, los asambleístas hablaron de un eje transversal a la alimentación escolar y sostuvieron que es prioritaria la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, con el propósito de lograr una mejor educación y garantizar la enseñanza primaria universal. Se pronunciaron respecto al acceso a sistemas de saneamiento, que deberán estar a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).



Al mismo tiempo pidieron que exista una triple responsabilidad entre el Estado, sociedad y familia para erradicar la malnutrición. Enfatizaron en que una ley, por si sola, no acabará con los problemas de alimentación en los infantes.



Los legisladores hicieron, además, un llamado al Gobierno para que garantice los recursos para la aplicación de la Ley y se comprometieron a realizar, desde la Asamblea, el seguimiento y evaluación de la normativa.



Ahora mismo el Programa de Alimentación Escolar ya existe y funciona en el país.