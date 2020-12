Leopoldo López dice que Venezuela transita el camino contrario a los DD.HH., durante un evento en Colombia

El líder opositor venezolano Leopoldo López dijo este 10 de diciembre del 2020 en Colombia, en un acto con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que su país va por el camino contrario a lo que este jueves se celebra y pidió el apoyo de la comunidad internacional a su lucha por la libertad.

"Hoy se celebra el Día de los Derechos Humanos, se celebra que se firmó hace muchos años un acuerdo para hacer de los derechos humanos ley universal. Lamentablemente en Venezuela hemos venido transitando el camino contrario al respeto de los derechos humanos", dijo López en la conmemoración a la que fue invitado por el presidente colombiano, Iván Duque.



Leopoldo López, que salió secretamente de Caracas a finales de octubre tras permanecer desde el 30 de abril de 2019 en la residencia del Embajador español tras abandonar el arresto domiciliario para unirse a un conato de levantamiento militar, llegó el miércoles a Colombia procedente de España.



Según López, la destrucción de las libertades en su país es un proceso que pasó inadvertido durante los últimos 20 años, periodo en el que el grito de los venezolanos no fue escuchado en el mundo porque se pensaba que Venezuela era "un experimento democrático interesante" y que había que hacerle "concesiones al autoritarismo".



"Durante muchos años se pensó que lo que ocurría en Venezuela cuando se escuchaba a los venezolanos disidentes gritando por libertad era una exageración y no lo era. Hoy estamos viendo esas consecuencias", agregó en el acto celebrado en el Palacio presidencial en Bogotá.



Esas consecuencias, en sus palabras, son evidentes en las "cifras terribles" detrás de las cuales hay ciudadanos que están siendo violentados en sus derechos más básicos.



Llamado internacional por la libertad



López reiteró que para lograr que Venezuela sea definitivamente libre, los venezolanos necesitan el acompañamiento de los países vecinos, de los Gobiernos, de los Parlamentos, de las organizaciones no gubernamentales, de los medios de comunicación y de la opinión pública en general.



"Hoy la lucha por la libertad en Venezuela es la lucha por los derechos humanos. No puede haber respeto a los derechos humanos si no hay libertad, no puede haber respeto a los derechos humanos si no hay democracia y nosotros hoy celebramos el día de los derechos humanos con un grito por la libertad", subrayó.



Para el dirigente opositor, "las atrocidades" que se cometen en su país tienen un origen político, basado en un sistema que se implementó en presencia de la comunidad internacional y de muchos sectores en Venezuela que permitieron que poco a poco se fuera destruyendo el Estado de derecho y que se fueran desmantelando las instituciones democráticas.



"Humildemente lo digo porque no soy el único: yo entendí lo que era la libertad cuando no la tuve, yo entendí lo que era la libertad estando preso durante casi cuatro años en confinamiento solitario, encerrado en cuatro paredes pintadas de color blanco en donde no podía salir de esa celda", dijo.



Agregó que la materialización de la libertad es que todos los ciudadanos sean dueños de todos sus derechos y advirtió que eso es lo que hoy no tiene su país.



Acogida a los migrantes



López agradeció además al Gobierno colombiano y a sus ciudadanos por recibir a casi dos millones de inmigrantes venezolanos que, según dijo, han sido atendidos con dignidad.



"Hoy le damos las gracias en nombre de millones de venezolanos que han cruzado esa raya (la frontera), al igual que me tocó a mí para buscar la libertad que no pudieron conseguir", aseguró.



El líder opositor también participará en la consulta popular convocada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por Colombia y más de 50 países, en la que los venezolanos responderán si rechazan o no las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre llevadas a cabo por el Gobierno de Nicolás Maduro.