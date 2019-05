Leopoldo López dice que habrá nuevos levantamientos militares contra Maduro

LEA TAMBIÉN

El líder opositor Leopoldo López reaparece este jueves 2 de mayo del 2019 en público y declara a medios en las puertas de la residencia del embajador español en Venezuela, Jesús Silva, luego de que un Tribunal de Caracas ordenara su captura por haber violado su arresto domiciliario.

López salió en libertad, después de que el martes 30 de abril Juan Guaidó anunciara que le otorgó un indulto. El opositor apoyó ese día en las calles de Caracas un efímero levantamiento militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro.



El político opositor al chavismo dijo que habrá nuevos alzamientos militares contra Maduro, al cual no reconoce como Presidente, y que intentó derrocar con la rebelión encabezada por Guaidó, junto a más de 20 uniformados.



Desde las puertas de la legación de España, el opositor manifestó que se encuentra como "huésped" y aseguró a los medios de comunicación que, antes de salir en libertad, mantuvo reuniones con distintas personas durante su arresto domiciliario. "Nos comprometidos con el cese de la usurpación. Les puedo decir que lo que comenzó el 30 de abril es un proceso irreversible".

Durante su aparición ante los medios, Leopoldo López estuvo acompañado por su esposa Lilian Tintori. Foto: EFE



El Gobierno español afirmó este jueves, en un comunicado que no tiene intención de entregar al líder opositor venezolano Leopoldo López tras la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.



En un comunicado, el Ejecutivo de Madrid señala que "España no tiene intención" de entregar al dirigente de oposición venezolano, y añade que López, su esposa, Lilian Tintori, y su hija de 15 meses "se encuentran en la residencia del Embajador de España en Caracas por voluntad propia".



España, añade la nota oficial, "confía en que las autoridades venezolanas respeten la inviolabilidad de la residencia del Embajador español".



Un Tribunal de Caracas informó que se le revocó la medida de detención domiciliaria "por violarla flagrantemente", según una nota de prensa difundida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



López señaló que no tiene "miedo" a la cárcel, en la que ya estuvo más de tres años, en respuesta a la orden de captura en su contra emitida este jueves, pero aclaró que no quiere volver.



La alta Corte señala que el opositor, privado de libertad desde 2014 y sentenciado a casi 14 años, también violó "la medida referida a la condición relativa a pronunciamientos políticos por medios (de comunicación) convencionales y no convencionales, nacionales e internacionales".