Leonidas Iza dice que elaboración de decreto debe sumar a más actores y tomará tiempo

Leonidas Iza, presidente el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, cree que la elaboración del nuevo decreto que regulará el precio de los combustibles tomará tiempo. En una entrevista en Teleamazonas, la mañana de hoy, miércoles 16 de octubre del 2019, se refirió al proceso de diálogo acordado con el Gobierno el domingo pasado.

El dirigente indígena manifestó que este debe ser un proceso en el que se debe incluir a todos los sectores de la economía. Esto, según Iza, significa que no solo debe haber una discusión entre el movimiento indígena y el Gobierno, sino también con trabajadores, pequeños productores y empresarios, entre otros.



Para Iza podría ser un problema el hecho de que “de un día al otro” salga un decreto producto del diálogo entre los indígenas y el Gobierno. “Nos van a culpar solo a nosotros”, dijo en referencia a que algo no podría tener el apoyo de todos los sectores. Por eso cree que ese acuerdo final para la expedición de la norma que sustituya al Decreto 883, requiere tiempo.



El movimiento indígena se muestra de acuerdo con lo planteado en el Decreto 894 con el que se derogó el que eliminaba el subsidio a los combustibles. Allí se plantea una focalización. También se habla de evitar que esa subvención llegue a quienes más tienen o al contrabando y narcotráfico.



Sin embargo, ayer, martes 15 de octubre del 2019, el secretario de la Presidencia José Agusto, refirió que el Gobierno espera que esta misma semana se expida el decreto ejecutivo que regule las tarifas de las gasolinas.



La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ecuador anunció la noche de ayer que hoy se efectuaría un primer acercamiento para trabajar en el nuevo decreto. Hasta el momento no se ha informado sobre la hora o lugar del encuentro.