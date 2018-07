Leonardo Tipán: ‘Se debe establecer la ruta que tomo la pareja’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Leonardo Tipán, abogado de la familia de Óscar Villacís y Katty Velasco



¿Por qué es importante que los exministros y actuales titulares de Defensa y del Interior declaren en la Fiscalía sobre el secuestro de Óscar y Katty?

Porque se debe conocer qué hicieron para salvarles las vidas, si hubo negociaciones o no; y si intentaron rescatarlos o no. Por eso, como defensor de la familia de Óscar y de Katty, pedí que se llame a rendir sus versiones. Aclaro este punto, porque la Fiscalía no ha hecho nada por su cuenta.



¿La Fiscalía no tiene interés en investigar?



La Fiscalía no ha realizado ni una solo diligencia por su cuenta; todo lo ha pedido la defensa de las familias.



En las versiones que se darán, ¿qué les preguntará a los funcionarios?



¿Qué hicieron por la pareja? ¿Qué hicieron tras el secuestro? Ante los medios de comunicación, los ministros han evitado informar sobre este caso y es hora de saber lo que pasó.



Las autoridades siempre han dicho que el secuestro fue en Puerto Rico, o sea en territorio colombiano. ¿No debe investigar esto Colombia?



Eso dicen para no investigar acá. Pero se debe establecer la ruta que tomaron Óscar y Katty. Ellos estuvieron en San Lorenzo. Fueron a pasear en ese lugar y dejaron la motocicleta; no se la llevaron. Hay un video sobre eso.



¿Cuál video?



Hay un video donde aparecen los jóvenes, se los ve caminando por afuera del hotel donde estaban hospedados, en San Lorenzo, y queremos que ese video se reproduzca y se establezca cuáles fueron las acciones y el recorrido que realizó la pareja.



¿Cree que hay algo sospechoso en ese video?



Eso tiene que establecer la Fiscalía. Se deben analizar las imágenes. Hay que ver cómo camina Katty, cómo sale Óscar del hotel. ¿Será que estuvieron amenazados por alguien? Ellos dejaron la motocicleta en el hotel. ¿Por qué lo hicieron?

¿Y cómo llegaron a Puerto Rico si es que dejaron la motocicleta allí?



No sé. Las familias dicen que ellos estaban de paseo allí. Tal vez pidieron un aventón para que los lleven.