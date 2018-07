Lenín Moreno dice que Rafael Correa tiene derecho a pedir asilo en Bélgica

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno reiteró este viernes, 27 de julio del 2018, que la Justicia del Ecuador es independiente ahora, "a diferencia" de lo que ocurría antes, y el expresidente Rafael Correa (2007-2017) tiene "derecho" a pedir asilo en Bélgica, aunque las autoridades belgas lo tienen para concedérselo o no, matizó.

Correa, que vive actualmente en ese país europeo, afronta un orden de detención internacional por la no comparecencia ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ecuatoriana el pasado 2 de julio, tras lo que dictó su prisión preventiva en relación con el caso del secuestro de Fernando Balda en Colombia en 2012, en el que ha sido procesado.



En un encuentro informativo en Madrid, Moreno volvió a arremeter contra su antecesor en la Presidencia de la República, del que dijo que se había vuelto "una especie de matón de barrio", aquel que andaba buscando "con quién pelearse, con quién confrontar, a quién agredir verbalmente y, hasta a veces, físicamente".



Preguntado por si Correa llegará a sentarse en el banquillo de los acusados, Moreno respondió que en este momento no puede saberlo, y añadió que, a diferencia de lo que ocurría en el Gobierno pasado, ahora existe autonomía de las funciones entre los poderes del Estado.



"El presidente de la República no pone a dedo a los funcionarios de los otros poderes del Estado ni tampoco llama por teléfono para dictarles las sentencias, esto ha cambiado radical y sustancialmente", enfatizó.



Moreno dijo que Correa "puede" pedir el asilo en Bélgica y recalcó que su caso es cuestión de la Justicia, como ocurre en cada en cada país, y de las decisiones que tome Correa respecto a "su derecho de ejercer cualquier mecanismo nacional como internacional para defender su libertad".



Por lo que corresponde a la Justicia ecuatoriana, Moreno volvió a pedir a los "países hermanos" que "por favor no intervengan" en ella ni la planifiquen, pues es "completamente independiente".



Moreno termina una visita de dos días a España, donde se entrevistó con el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.