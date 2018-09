Presidente Lenín Moreno exhorta a que Rafael Correa regrese al país

LEA TAMBIÉN

Como una "cantaleta sin sustancia que solapa actitudes corruptas" definió el presidente, Lenín Moreno, a los argumentos de que en Ecuador existiría una persecución política en contra de Rafael Correa, quien le antecedió en el cargo.

Durante una entrevista para la cadena CNN, desde Nueva York, a donde viajó para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas, Moreno exhortó a que Correa regrese al país para que se defienda ante la justicia de las acusaciones que pesan en su contra.



"Las acusaciones que pesan sobre el economista Rafael Correa son graves y nuestro llamado únicamente es que acuda a la justicia, que tenga fe en que esta justicia es independiente y si es que él se sabe inocente, pues que venga al Ecuador y lo demuestre como debe ser", expresó.



El Presidente añadió que de la información que dispone "no se ha dado todavía" una solicitud de Correa para buscar asilo en Bélgica, país en el que reside desde que dejó el poder; sin embargo, apuntó que "podría darse en algún momento" porque esa es una opción a la que puede acudir cualquier ciudadano en el mundo.



Moreno, de otro lado, se refirió a la situación del australiano Julian Assange, quien desde hace más de un lustro está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres y reveló que su Gobierno mantiene conversaciones con el Gobierno Británico sobre una alternativa -que no detalló- en el supuesto que decida salir.



El Jefe de Estado también comentó que durante su estadía en Nueva York mantuvo reuniones con sus pares de Colombia, Iván Duque, y Martín Vizcarra, con quienes pasó revista a temas fronterizos y económicos.



Y que con el presidente peruano pudo intercambiar ideas para combatir la corrupción.



No precisó si con Duque volvieron a hablar de alias Guacho, que lidera un grupo disidente de las FARC. "Nuestro interés sería que él (Guacho) se entregue y poder obtener la información que requerimos", apuntó.



Pero la mayor parte de la entrevista, que duró alrededor de una hora, se centró en la situación que vive Venezuela, y Moreno evitó catalogar al Gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, como le llama el de Colombia.



Sostuvo que la crisis social y política que vive Venezuela ha originado "la diáspora más grande que ha habido en América", pero reiteró que no cree que la solución sea una intervención militar en ese país.

También indicó que llevar al Régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional "debe ser la última instancia", y que todavía se deben agotar otras opciones. "Venezuela está llamada a ser una buena democracia", insistió.