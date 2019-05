Lenín Moreno viaja a Lima para conmemorar cincuenta aniversario de la Comunidad Andina

LEA TAMBIÉN

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, viajó este sábado, 25 de mayo del 2019 a Perú para participar en la XIX Reunión Ordinaria del Consejo Presidencial Andino, que tiene por objeto conmemorar los 50 años de aniversario de la firma del Acuerdo de Cartagena en 1969.

El evento, en el que participarán asimismo los presidentes de Colombia, Perú y Bolivia, se desarrollará este 26 de mayo en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA).



El Consejo Presidencial Andino es el máximo órgano del Sistema Andino de Integración (SAI) que ejerce la decisión política y emite directrices que son instrumentadas por los órganos del SAI.



"El objetivo de Ecuador en este evento es analizar la integración regional y posicionar los intereses estratégicos nacionales en los mecanismos de integración, en el marco de la Comunidad Andina", dice un comunicado oficial al dar cuenta del viaje.



Ecuador ha sido "miembro activo y permanente de la construcción del proceso de integración regional", que considera "un imperativo histórico".

La Comunidad Andina (CAN), el organismo de integración conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, cumple 50 años con la mira puesta en el futuro y sin que se hayan cumplido los augurios que la dieron por muerta antes de tiempo.



Antes de iniciar el viaje, Moreno dijo en un mensaje difundido por la Secretaría General del organismo que "la CAN está a la punta de los nuevos vientos de integración, que ha vuelto la mirada al ser humano, a los derechos, a la inclusión y a los más necesitados como principal prioridad".



El presidente de Ecuador aseveró que "la real integración lograda por la Comunidad Andina se trata de trabajar juntos, cooperar y apoyarnos como buenos vecinos". "En definitiva, pensar y actuar como hermanos que somos y seguir fortaleciéndonos en beneficios de nuestros pueblos", agregó.



Para estas bodas de oro habrá una cumbre presidencial este 26 de mayo en Lima, donde está ubicada la secretaría general de la CAN, con los mandatarios de los cuatro países: el boliviano, Evo Morales; el colombiano, Iván Duque; el ecuatoriano, Lenín Moreno, y el peruano, Martín Vizcarra.

En la reunión presidencial se suscribirá una declaración conjunta y también se hará el traspaso de la presidencia pro tempore del organismo a Bolivia.



Según la nota de prensa, también ha viajado a Perú el canciller José Valencia, que participará a su vez en la XLV Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina.