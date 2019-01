Moreno anuncia una hora diaria del Gobierno para la enseñanza de valores

LEA TAMBIÉN

Una hora diaria de valores para niños y jóvenes se implementará en Ecuador. El presidente Lenín Moreno lo anunció en un mensaje televisado la noche de este miércoles 30 de enero del 2019.

“Lo que se aprende de niño no se olvida jamás. Un pequeño que respeta a su hermana o a su compañerita de clase, cuando crezca, nunca permitirá que maltraten a una mujer y peor que la maten” dijo Moreno.



Por ello señaló que en las escuelas y colegios, todos están llamados a crear un entorno de armonía y de paz. “Vamos a formar seres humanos más cuidadosos, más sensibles, consigo mismo, con su familia, con la sociedad y con la naturaleza. Que todos los niños y jóvenes conozcan y practiquen sus deberes y responsabilidades; sobre todo que las practiquen, que desarrollen ampliamente su ciudadanía y sus capacidades democráticas, para ejercer sanamente la libertad”.



Moreno dijo que el objetivo es el desarrollo integral humano de “todos nuestro alumnos”. Y que “ese desarrollo se basa en el ejercicio de la solidaridad, de la bondad, del respeto, de la honestidad, del amor hacia sí mismo”.



“Vamos a incorporar las materias pertinentes (en la malla curricular), y hasta tanto, tendremos una hora diaria del Gobierno en radio y televisión, que suplirá esas materias con temas educativos para que se conversen, para que se discutan en los colegios y en los hogares”, señaló el Jefe de Estado.



También se usará los espacios de difusión artística y cultural que existen en canchas y parques, en plazas, en bibliotecas, en museos, etc., con este objetivo, agregó Moreno.



Sin embargo, el Presidente no señaló una fecha en la que se iniciaría a impartir la hora de valores en esos medios de comunicación.



Asimismo, anunció que ha dispuesto que el Ministro de Educación emita un acuerdo para reducir la carga burocrática de los maestros. “Hoy, el profesor tiene que llenar alrededor de 30 formularios administrativos, reduciendo, significativamente su tiempo, para preparar, para dictar clases, para inculcar valores”.



“Desde hoy: Los profesores vuelven al aula a educar, a enseñar, a formar a sus pequeños, pero por, sobre todo, a inculcarles valores”, dijo.



El respeto a la mujer y al extranjero fueron parte del mensaje del presidente Moreno. Esto luego de que el fin de semana pasado el Ejecutivo recibiera duras críticas por un nuevo requisito para que los venezolanos ingresen al país, pasado judicial, tras el femicidio cometido en Ibarra por un ciudadano de ese país.



“Todos tenemos un familiar migrante o somos migrantes o venimos de una familia que migró”, por lo que no se puede imaginar a un “Ecuador que no abra sus brazos al extranjero”.