Moreno: ‘En caso de guerra o epidemia, hay que hacer un círculo epidemiológico que respalde al presidente’

El presidente de la República, Lenín Moreno, habló este martes 23 de marzo de 2021 sobre su inmunización contra el covid-19, que también abarcó a su círculo cercano. La lista de sus allegados, incluidos en la fase cero, se publicó la semana anterior y generó críticas.

Durante una visita al hospital público Monte Sinaí, donde comenzó la vacunación de adultos mayores en Guayaquil, dijo que se vacunó cumplimiento con normas internacionales de seguridad. “En caso de guerra, en caso de epidemia, hay que hacer el círculo epidemiológico en el cual se respalde al círculo cercano a la Presidencia”, dijo en tono enérgico.

En las últimas semanas se han difundido los listados de la fase inicial del Plan Vacunarse, que incluyen a miembros del Gabinete presidencial y otros personajes públicos. El Ministerio de Salud (MSP), entidad que dirige la campaña inmunización contra el SARS-CoV-2, había asegurado que esa etapa solo incluiría a médicos de la primera línea de atención y adultos mayores. Los nombres de los seleccionados se habían mantenido en reserva. Ahora la Fiscalía investiga cómo se estructuraron las listas.



Este martes, el presidente Moreno añadió que se vacunó “por seguridad de Estado, por mi condición de discapacidad”. “Existen normas bien claras, protocolos de la Convención de Naciones Unidas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad que han sido aplicados. Así de simple, no hay por qué escandalizarse”, enfatizó.

En la explanada de hospital de Monte Sinaí, donde se instalaron carpas para la inmunización, el mandatario anunció que llegará al país un millón de vacunas de la farmacéutica china Sinovac. Con este lote, dijo, se completará la protección de los adultos mayores y luego se empezará con personal militar, policías, recolectores de desechos y otros grupos.



Además, resumió que el Estado ha concretado negociaciones con Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac y la iniciativa Covax, con 20 millones de dosis.



“Los señores candidatos a la Presidencia no tienen que preocuparse por las vacunas que tienen que llegar; preocúpense de continuar con el plan de vacunación. Por supuesto, si pueden mejorarlo, en buena hora”, dijo.



Moreno dio sus declaraciones mientras un grupo de adultos mayores, convocados esta mañana por el MSP, aguardaba su turno para recibir la primera dosis de Pfizer. Grecia Gurumendi y Rosa Terreros fueron parte de los primeros en pasar a la carpa de vacunación.



En cuanto constató el proceso, el Presidente abandonó el lugar junto a la primera dama, Rocío González de Moreno, quien también fue parte de la fase cero de inmunizados en el país.



Moreno también señaló que no había un plan y que tal vez solo "estaba en la cabeza" del exministro de Salud.



Mauro Falconí, actual ministro de Salud, permaneció en el sitio y explicó que no encontró un plan estructurado de vacunación, por lo que tuvo que armarlo en 72 horas.



“El presidente de la República acaba de mencionarlo. Nosotros no hemos encontrado un plan estructurado de vacunación, no hemos encontrado data que nos asegure mantener o continuar un plan, por eso este ministro de Salud ha tenido que construirlo en 72 horas”, informó Falconí.

Explicó que “el agendamiento se hace ahora de una forma confidencial, aleatoria y en base a variables de lo que significa el trabajo de todos los pacientes que estuvieron clasificados por patologías y por edad. Esto nos permite tener un sistema que no sesga a nadie, que no pone ninguna vara y que nos permite mantener la transparencia y equidad en el proceso”.