Lenín Moreno ayudará al sector ganadero comprando más leche para el desayuno escolar

En una reunión con los sectores ganaderos y lecheros de Tungurahua, Pichincha, Imbabura y la Amazonía, realizada este miércoles 7 de noviembre del 2018, el presidente de la República, Lenín Moreno, se comprometió a comprar más leche para ampliar de 2 a 4 días a la semana en el programa de Desayuno Escolar.

La medida busca beneficiar a este sector productivo que al momento tiene inconvenientes en la comercialización de 5,5 millones de litros que se producen al día.



Esta fue una de las cinco resoluciones adoptadas por el Primer Mandatario y el ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo.



La cita se realizó en las instalaciones del Centro de Mercadeo Agropecuario de Ambato localizado en el sector de Huachi La Libertad. Fue parte de la agenda que cumplió el Mandatario en su visita a la ciudad.



También anunció la entrega de créditos a los pequeños y grandes productores a través de BanEcuador. La idea es que financien proyectos para producir derivados de la leche con mejor presentación y calidad. Esto, con miras a la exportación y llegar a más mercados.



Moreno se comprometió en ayudar en la capacitación a los lecheros y el mejoramiento genético del hato ganadero e iniciar una campaña que impulse el consumo de la leche en los ecuatorianos. Criticó que las gaseosas cuentan con una mejor clasificación que los alimentos lácteos en el semáforo.



Además, dijo que los empresarios saben dónde está la corrupción y pueden señalar con el dedo cuáles son los corruptos y no los denuncian. “Por favor ayudémonos denunciando, tenemos que ser más unidos ya no es tiempo de la confrontación”.



600 obras con problemas



Moreno también supervisó el avance de los trabajos de construcción del Hospital Regional Ambato, una de las 600 obras que tuvieron problemas de financiamiento, no tenía permisos y presentaba otros inconvenientes.



El Mandatario señaló que, desde el 19 de noviembre, Ambato contará con un hospital con al menos 380 camas para atender a 500 000 habitantes de la provincia y de ciudades aledañas. “Contará con los últimos avances de la tecnología para salvar vidas. En la entidad trabajarán al menos 2 000 personas”.



Moreno anunció que también se terminarán la edificación del Hospital en el Monte Sinaí, en Guayaquil, General de Especialidades de Portoviejo y el de Tena.

Además, detalló que la situación económica en que encontró al país era calamitosa, pues había más de 600 obras que estaban mal terminadas, mal iniciadas, mal financiadas y mal gestionadas.



Argumentó que es un trabajo importante el que realiza el Gobierno para sacar adelante al sistema de salud que estuvo con problemas, con obras complementarias que rebasaban el presupuesto con que se habían iniciado. También hay casos de corrupción, terrenos que no eran de propiedad del Gobierno y obras que no tenían permisos.



“Me ha correspondido tomar un Gobierno plagado de corrupción, obras mal hechas, confrontaciones, excesos en contra de la libertad de expresión. Estamos reinstitucionalizando al país”.