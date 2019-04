Ejecutivo y alcaldes coinciden en la necesidad de trabajo conjunto

LEA TAMBIÉN

Más de 200 alcaldes electos en los comicios seccionales recibieron el pasado jueves 4 de abril de 2019 un directorio telefónico, con los contactos de funcionarios de la Secretaría de la Política. El objetivo: articular un trabajo conjunto entre el Gobierno central y todos los municipios.

Ayer, en el Palacio de Carondelet se efectuó el primer encuentro entre las autoridades de Estado y los burgomaestres que recibieron el respaldo popular el 24 de marzo pasado.



Esto, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral todavía no proclama los resultados oficiales de las elecciones.



Los representantes de las alcaldías difundieron las principales necesidades de sus cantones, aunque tuvieron poco tiempo para hacerlo. El principal objetivo de la cita fue invitar a los burgomaestres a participar en el denominado diálogo nacional, con miras a “mejorar la gobernanza y gobernabilidad”.



El presidente de la República, Lenín Moreno, hizo un llamado a la “reconciliación”, tras la contienda electoral. Además, dijo que las nuevas realidades de las ciudades requieren un trabajo en equipo.



En esa línea, Moreno pidió dar continuidad a los ocho programas del plan Toda una vida. Hizo énfasis en el proyecto Casa para todos, orientado a la construcción de viviendas de interés social. “Necesitamos los terrenos urbanizados que ustedes muy gentilmente van a seguir entregando. Tenemos que construir más de 200 000 viviendas”, dijo el Mandatario.



El Presidente aseguró que durante su período, solo en asignaciones del Ministerio de Finanzas, se han entregado aproximadamente USD 4 350 millones para las alcaldías.



Habló también de la corresponsabilidad, sobre todo en materia de seguridad. Y aseguró que apoyará, sin distinción ideológica, a todos los 221 municipios del Ecuador.



“En un tema sensible como la seguridad, claro que la Policía Nacional depende del Gobierno. Pero la instalación de cámaras, o aprobar ordenanzas para controlar el microtráfico en los alrededores de instituciones educativas son parte de un modelo compartido. Las calles iluminadas, canchas seguras, parques limpios, son tarea de ustedes”, manifestó.



El alcalde electo de Quito, Jorge Yunda, intervino en el encuentro y dijo que las ciudades enfrentan transformaciones y nuevos retos, como el calentamiento global, falta de empleo, entre otros temas. Yunda calificó a la reunión convocada por Moreno como “muy positiva y loable”. La máxima autoridad de la capital tiene expectativas de que haya un diálogo fluido para que Quito tenga obras de interés nacional y se pueda contar con el respaldo del Gobierno central. “Solos no lo vamos a poder hacer, todos tenemos que meter el hombro”, sostuvo.



En Carondelet, los alcaldes también recibieron una guía de mercados saludables y ciclovías recreativas, de parte del Ministerio de Salud.

María Paula Romo, ministra del Interior y secretaria de Gestión Política, pidió a los alcaldes implementar estrategias de prevención, como iluminar espacios públicos, regular los centros de diversión nocturna y controlar las ventas ambulantes en los alrededores de los colegios. Puso a disposición de los gobiernos autónomos descentralizados un contingente de más de 50 000 policías. También les solicitó luchar contra las distintas formas de violencia.



Para Pedro Palacios, alcalde electo de Cuenca, la reunión fue positiva, porque les permitió marcar espacios de diálogo “despojándose de cualquier bandera o membrete político”. El burgomaestre abogó por alcanzar una “sinergia” entre el Ejecutivo y los municipios.



El presidente Moreno también se refirió a las prioridades que deberían atender los alcaldes. Señaló que en casi todos los municipios hay déficit de alcantarillado y agua potable. “Por favor, trabajemos en conjunto, veamos dónde conseguimos dinero, el agua es un derecho fundamental. Asegurémonos que todas las ciudades del país tengan agua”.



El Presidente exhortó que se prioricen proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas. Sobre el financiamiento, sostuvo que el Banco de Desarrollo ha entregado créditos por USD 630 millones, para la ejecución de obras en gobiernos seccionales.



Javier Altamirano, alcalde electo de Ambato, calificó como “abierto y sincero” al diálogo con el Gobierno central.



Mencionó que seguirán en contacto hasta conocer cuáles serán los lineamientos y políticas que se impulsen con las nuevas autoridades electas.



Íngrid Zambrano, alcaldesa del cantón Sucre, en Manabí, espera que “del discurso se pase a la práctica” y se concreten todos los ofrecimientos .



Agustín Intriago, alcalde electo de Manta, mencionó que los municipios deben reformar la institucionalidad para poder enlazar las políticas públicas del Gobierno central. Agregó que necesitan el apoyo del Ejecutivo para resolver las problemáticas locales.



Una de las grandes ausentes del encuentro de ayer fue Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil. Ella se excusó de asistir, pero espera reunirse con el Jefe de Estado y abordar “temas sensibles para Guayaquil como la seguridad y las drogas”.



Al finalizar el evento, Moreno se refirió a la situación económica del país. “Hubo despilfarro en el Gobierno anterior. Ahora los mercados internacionales nos ven de mejor manera; cuando ustedes requieran financiamiento, van a ir con otra cara. Hemos logrado un récord de inversiones y se vienen tiempos mejores para generar oportunidades”, dijo.



Además, sostuvo que el Gobierno “hace un esfuerzo” para mantener en sus puestos de trabajo a cerca de 480 000 funcionarios públicos. “En el Estado no hay dónde meter más gente. No cabe ni una sola persona más. Espero que esto no le suceda a ninguno de ustedes (alcaldes). Los fondos públicos deben invertirse en bienestar y no en mantener la burocracia”, acotó Moreno.