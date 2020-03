Lenín Moreno declara restricción de circulación de personas y automóviles  en Ecuador a partir del 17 de marzo

LEA TAMBIÉN

La noche de este domingo 15 de marzo del 2020, el presidente Lenín Moreno anunció una serie de medidas para enfrentar la actual situación del país frente a la pandemia del covid-19.

En cadena nacional, Moreno declaró la restricción de circulación de personas y y automóviles en Ecuador a partir del martes 17 de marzo, a las 06:00. Los casos en los que se podrá circular son:



1. Para adquirir alimentos de primera necesidad y medicamentos.



2. Para asistir a centros de salud



3. Para llegar al lugar de trabajo y volver al domicilio



4. Para cuidar de adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades graves.



5. Por razones de fuerza mayor o emergencia comprobadas, la circulación de vehículos solo está autorizada para estas actividades además del abastecimiento de combustible.



“La Policía y cuando se requieran las Fuerzas Armadas controlarán su cumplimiento. De tí depende que esto no sea necesario hacerlo. Son medidas con las que debemos comprometernos todos”, señaló el Mandatario.



Quedan, además, suspendidas las actividades en bares, restaurantes y cafeterías; excepto en entrega a domicilio; los centros comerciales, y “todo establecimiento que concentre más de 30 personas a excepción de aquellos que expendan artículos de primera necesidad, farmacéuticos, ortopédicos, alimentos de mascotas y equipos de telecomunicaciones, servicios financieros”.



Moreno aclaró que las pruebas de laboratorio para determinar si una persona tiene el coronavirus son gratuitas para quienes tengan síntomas y para quienes estén en el cerco epidemiológico de una persona con caso positivo. Se autorizaron a laboratorios privados a realizar las pruebas, pero se efectuarán los controles necesarios para evitar abusos en los costos de los test. El IESS se encargará de hacer las pruebas a sus afiliados.



Para alivianar la economía nacional y personal, el Presidente dispuso que no se cortarán los servicios básicos por tener meses de deuda. Asimismo, se estableció que no habrá recortes de personal mientras dura la crisis; para ello, los empleados y empleadores deberán establecer mecanismos para la jornada laboral.



Finalmente, las personas podrán diferir el pago de impuestos de los meses de abril, mayo y junio en seis meses. También se evalúa el tema de las obligaciones con entidades financieras. “Trabajamos con autoridades de control en el sistema financiero público, privado y cooperativas para aliviar los pagos que debían hacerse en los próximos meses”, señaló Moreno.



Estas medidas, buscan prevenir los contactos entre las personas y el contagio mayor, como sucedió en otros países, en donde la epidemia se disparó a miles de casos.



En Ecuador existen 37 casos de contagio de covid-19 confirmados, dos personas fallecidas y 273 personas monitoreadas dentro del cerco epidemiológico, según el balance oficial de los avances del virus en Ecuador difundido por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) a las 09:00 de este domingo 15 de marzo.



De acuerdo con información del COE, del total de casos registrados, dos personas se encuentran hospitalizadas con pronóstico reservado, tres hospitalizadas estables, 30 pacientes se mantienen estables en aislamiento domiciliario. El COE afirmó, a través del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, que 51 personas ya salieron del cerco epidemiológico.



Estas medidas se suman a las anunciadas por el Primer Mandatario el 10 de marzo que incluyen un ajuste público, gestión de dos créditos externos e incremento en 0,75% las retenciones en la fuente de impuesto a la renta en las empresas.