El presidente Lenín Moreno retornó a Quito para coordinar acciones de seguridad para la Sierra y Amazonía

El Presidente de la República, Lenín Moreno, arribó al aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre, en Tababela, al nororiente de Quito, pasadas las 14:00 de este miércoles, 9 de octubre del 2019. El mandatario retornó a la capital, luego de que amparado en el estado de excepción trasladara la sede de Gobierno a Guayaquil.

El Jefe de Estado arribó a la capital, para coordinar las acciones de seguridad en la Sierra y la Amazonía. Así lo anunció el vicepresidente de la República, Otto Sonneholzner, a través de una cadena nacional emitida este miércoles. El segundo mandatario, en cambio, coordinará las medidas de seguridad para la Costa.



Moreno vuelve a Quito, en medio de una multitudinaria movilización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). También hay movilizaciones convocadas por las centrales sindicales del Frente Unitario de Trabajadores (FUT). El foco de las protestas se concentran en el Centro Histórico de Quito.



El propio presidente Moreno, a través de una entrevista con Teleamazonas transmitida la noche del martes 8 de octubre, señaló que con la mediación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia Católica se dio un acercamiento con la dirigencia indígena. El Jefe de Estado ratificó que no se derogará el Decreto Ejecutivo 883, que eliminó el subsidio a los combustibles.



Esta decisión fue transmitida a “los mediadores e inclusive a algunos dirigentes indígenas (…) Ese es un principio que marca con claridad que no se tiene porqué subsidiar a los ricos en desmedro de los más pobres”, sostuvo el Presidente.



Una salida que plantea el Gobierno, según Moreno, es el denominado “Gran Plan del Agro”. Este incluye una suerte de fideicomiso para que los recursos que ahorre el Estado por la eliminación del subsidio, que alcanza cerca de USD 1 400 millones, sean destinados a maquinaria, semillas, bonos de desarrollo humano, como parte de un plan de desarrollo para el sector rural.



La Secretaría General de Comunicación no ha confirmado la agenda de Moreno en Quito. A las 15:30 se programó una rueda de prensa en el Ministerio de Agricultura, en la que participarán varios ministros de Estado.