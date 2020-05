Lenín Moreno: 'Las universidades no han utilizado más allá del 85% de su presupuesto'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"Todo el mundo debe poner el hombro en estas circunstancias tan especiales. No olvidemos que las universidades no han utilizado más allá del 85% de su presupuesto, así que el 15% ya se está dando por la falta de ejecución", respondió el presidente de la República, Lenín Moreno, cuando fue consultado en torno a la reducción en los fondos que reciben universidades públicas. La noche de este viernes 22 de mayo del 2020, el Mandatario es entrevistado, en una cadena.

Desde finales de abril, la Asamblea de la Educación Superior Ecuatoriana informó que 32 universidades y politécnicas públicas habían sufrido un recorte de USD 98 millones. Los rectores han indicado que no es la primera vez, además se quejaron porque no fueron informados. En tres ocasiones se han desarrollado concentraciones alrededor de algunas instituciones, con jóvenes rechazando la medida. Además se han presentado acciones ante la Corte Constitucional, que convocó para el próximo jueves 28 a quienes demandan el Gobierno respete el artículo 65 de la Norma Suprema, que indica que ni en estado de excepción se puede cortar el presupuesto para educación y salud.



La jueza constitucional Carmen Corral dio paso a una medida cautelar que suspende temporalmente la reducción. Y escuchará los argumentos de las partes, entre ellas Finanzas. Autoridades han reiterado que el covid-19 ha provocado una crisis económica, que ha hecho que los ingresos de los que se nutren los fondos para las universidades se hayan reducido.



"No restaremos los recursos de la educación, hemos solicitado un aporte a los maestros de una hora diaria, lo que es el 8% (8,33), ahora que su contigente está requerido de manera menor y a quienes hacen la burocracia, el aporte para disminuir esa masa salarial que se nos hace tan pesado poder cancelar. Han visto que hemos atrasos terribles y el último en ser pagado es el Presidente (le depositaron el sueldo ayer)", dijo el presidente Moreno.



También reiteró "todos a aportar ecuatorianos porque si no aportamos como una familia lo hace en condiciones difíciles, muy difícil salir adelante".



Sobre la subejecución presupuestaria, que alega el Gobierno, se han pronunciado los rectores. Días atrás, en entrevista con este Diario, el rector de la U. Central, Fernando Sempértegui, pidió titular de Finanzas, Richard Martínez, que deje de hablar de subejecución. Esto porque “él sabe que el presupuesto es un plan, no es dinero disponible. Para ejecutarlo lo importante es que se desembolse y las partidas llegan en el último trimestre”.



Además, recordó que ellos se nutren de la autogestión, generada, por ejemplo, de matrículas de 70 posgrados. Y que aunque en 12 meses les ingresan los pagos por la maestría completa, como esta dura tres años, no pueden ejecutar todo lo que llega porque deberán usarlo anualmente, en el pago de profesores.



“El Ministerio de Finanzas al final de cada año simplemente nos corta y nos quita esos ingresos, solo dice 'no han ejecutado'. Desde el 2016, a la Central le deben USD 14 millones”, dijo Sempértegui.



El Ministerio de Educación también tiene un nuevo recorte presupuestario. Entre otras medidas se informó que se suspendió el Bachillerato Internacional en todos los planteles públicos del país.