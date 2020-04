Lenín Moreno: 'Los funcionarios públicos no podrán volver a ganar lo mismo que antes'

LEA TAMBIÉN

“Ecuador enfrenta el momento más crítico de su historia”. Las palabras son del presidente de la República, Lenín Moreno, quien se dirigió al país en una cadena nacional transmitida la noche de este lunes, 20 de abril del 2020.

Moreno centró su mensaje en la caída sin precedentes del precio del barril de petróleo WTI, que sirve de referencia para cotizar el crudo en Ecuador. “Hoy, en medio del embate de la pandemia que sacude al Ecuador y el mundo (coronavirus), hemos sido sacudidos por otra noticia negativa, la caída histórica del precio del petróleo, que llegó incluso a niveles negativos, a menos de cero”. Además, hizo un llamado a los asambleístas a que den paso a la Ley Humanitaria que envió a la Asamblea Nacional la semana pasada para hacer frente a la emergencia sanitaria.

El Jefe de Estado reconoció que es un golpe “durísimo” para la economía del país. Agregó que la baja de la demanda del hidrocarburo, que derivó en el derrumbe de su precio, "nos va a hacer pasar momentos muy difíciles".



"Hoy nos enfrentamos a otro reto descomunal, el derrumbe jamás visto del precio del petróleo, debido a la baja de la demanda mundial. La caída del precio del barril nos va a hace pasar momentos muy difíciles como nación e incluso podría complicar operaciones económicas futuras", manifestó.



Moreno señaló que los funcionarios públicos “no podrán volver a ganar lo mismo que antes”. Además, insistió la Asamblea Nacional a que de paso al proyecto que remitió con carácter económico urgente. Justamente, en la Ley Humanitaria se plantea una reducción del 10% de los salarios de los funcionarios públicos que ganan más de USD 1 000.



"Es claro que no vamos a poder vivir la misma realidad, es claro que vamos a tener que vivir una nueva realidad. Los funcionarios públicos, por ejemplo, no podrán volver a ganar lo mismo que antes, esa realidad es insostenible. Es momento de enfocar todos los recursos en atender a las personas más desposeídas", dijo.



También indicó que emprendió una campaña diplomática para que los socios del país apoyen con recursos para mitigar la pandemia. "He emprendido una campaña diplomática para que nuestros principales socios apoyen al Ecuador con más recursos y por eso, hoy más que nunca, necesitamos que la Asamblea de paso a la Ley Humanitaria. Insisto, señoras y señores asambleístas necesitamos de urgencia que den paso a la Ley".



Moreno volvió a señalar que recibió un país endeudado y cuestionó al anterior Gobierno por no mantener un fondo de ahorro, como sí lo hicieron otros países de la región, entre ellos Chile, Colombia y Perú.



Recordó que cuando asumió el cargo se encontró que el Estado tenía una deuda de más USD 65 000 millones, no se contaba con ahorros ni un fondo de previsión.



Pero, tras transparentar las cifras de la economía, Ecuador recibió en el 2018 el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y organismos multilaterales con un programa de desarrollo económico de más de USD 10 000 millones.



La semana anterior se logró también que los tenedores de deuda otorgarán facilidades para cumplir con las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano. Con esto se logró posponer el pago de USD 811 millones, sostuvo el Jefe de Estado.



El Presidente habló de un plan con tres ejes: resistir al confinamiento y proteger a los más vulnerables; reactivar la economía manteniendo el empleo y la productividad; recuperar la economía, hacerla sana y prospera.



"El Ecuador y los ecuatorianos no nos rendimos ante las adversidades, no lo hemos hecho nunca y no nos rendiremos ahora. Ayúdennos a avanzar con nuestro plan", dijo.



El derrumbe del petróleo llegó este lunes a niveles históricos. El barril de crudo WTI (referencia para el Ecuador) que se intercambiaba a USD 60 a inicios de año y a USD 18,27 el viernes 17 de abril por la tarde, se hundió por completo este lunes. Y más: terminó la jornada en USD -37,63.