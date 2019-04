Lenín Moreno habló sobre el Plan Toda Una Vida en Washington

LEA TAMBIÉN

El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, expuso este martes 16 de abril del 2019 sobre el Plan Toda una Vida y el programa Las Manuelas, para destacar que las iniciativas sociales han beneficiado a la ciudadanía en el país, informó la Secretaría de Comunicación.

El Jefe de Estado ecuatoriano dijo que el Plan Toda una Vida atiende a la población durante todo su ciclo de vida, con énfasis en quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad. “No tiene sentido un crecimiento económico si la riqueza está mal distribuida, si no atiende a los sectores más vulnerables”, dijo.



Durante la conferencia magistral denominada ‘Desarrollo social, derechos humanos y Sistema Interamericano’, el Primer Mandatario también destacó el programa gubernamental Las Manuelas, enfocado en atender a las personas con discapacidad y agradeció que su propuesta se haya replicado en otros países. “Ha sido reconocida, replicada por varios países en América, lo cual agradezco sobremanera”.



El Presidente ecuatoriano se refirió a la pobreza en el Ecuador y dijo que el Régimen logró disminuir ese indicador en más de 5 puntos en el 2018, mientras que la pobreza extrema pasó del 12% al 9%.



Lenín Moreno manifestó que en el 2017, "el PIB per cápita superó los USD

6 000, un incremento significativo comparado con los USD 5 000" que se alcanzaron hace seis años, en el 2011. El Presidente mencionó las cifras y dijo que su Gobierno enfrenta "la ardua tarea de equilibrar la economía nacional, misma que fue heredada en condiciones precarias, pues en total Ecuador recibió un endeudamiento de USD 70 mil millones, equivalente al 70% del PIB".



“Esa gigantesca deuda nunca se utilizó en obras sociales. Una inmensa parte fue a parar a los bolsillos de altos funcionarios corruptos”, aseguró. En ese marco, dijo que el país tiene prevista una inversión de USD 265 millones en Bonos de Desarrollo Humano para casi 400 mil personas en pobreza, USD 90 millones en asignaciones a quienes viven en pobreza extrema y USD 123 millones que beneficiarán a 400 mil adultos mayores en situación de pobreza.



El Presidente dijo que la inversión social se logrará con el crédito otorgado por organismos multilaterales al Ecuador, que “no son representantes del gran imperialismo, sino que por el contrario tienen rostro humano”.



“Con planificación, disciplina y decisión política hemos logrado importantes transformaciones en apenas dos años. Redujimos la pobreza y la desigualdad en todas sus formas. Estamos enfrentando grandes desafíos, con un amplio respaldo popular. Hoy, el mundo nos mira con otros ojos y los organismos financieros internacionales han vuelto a confiar en Ecuador”, resaltó.



El Jefe de Estado hizo un breve recuento sobre el endeudamiento que enfrenta el país, las medidas para reducir el tamaño del Estado, los cambios para respetar las libertades, así como la decisión de retirar el asilo a Julian Assange. Al respecto, aseguró que el Gobierno británico ha garantizado que el fundador de WikiLeaks no será extraditado a un país en donde su vida se vea en peligro o pueda sufrir torturas.



Ecuador, que será sede del próximo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo un llamado a los países para frenar la crisis humanitaria en Venezuela.



“Debemos iniciar esas acciones conjuntas para el juzgamiento de los responsables de las crisis humanitarias, así como la reparación integral y la justicia para las víctimas y sus familias”, instó Lenín Moreno.