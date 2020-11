Presidente Moreno anunció que en los primeros meses del 2021 estará listo el nuevo hospital para el cantón Durán

El presidente Lenín Moreno cumplió agenda en la provincia del Guayas este jueves 19 de noviembre del 2020. En Durán, cerca de Guayaquil, anunció que el nuevo hospital general de la localidad se llamará Dr. Enrique Ortega Moreira.

El Jefe de Estado hizo un recorrido por las instalaciones del centro que, prevé, atender a dos millones de personas. Se espera que esté listo en febrero o marzo del próximo año, dijo. La obra será un establecimiento de segundo nivel de atención y cuarto de complejidad



Moreno expresó que el Gobierno hizo una inversión de casi USD 60 millones. Recalcó que a pesar de la crisis no se ha escatimado en la entrega de recursos para el área de la salud. “Muestra de ello es que en 42 meses de Gobierno hemos destinado USD 11 300 millones al sector salud, de los cuales, la cuarta parte ha sido invertida en la provincia del Guayas”.



En una breve intervención, el presidente rememoró la trayectoria de Enrique Ortega Moreira, precursor de la oftalmología ecuatoriana y ejecutor del primer trasplante de córnea humana en el país.



También extendió un agradecimiento a los médicos que, “a costa de su propia existencia”, atendieron a la población durante la emergencia sanitaria; “por eso no me cansaré nunca de llamar a los médicos héroes de la Patria. Siempre agradeceremos ese sacrificio que entregaron”, declaró.



Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, manifestó que este nuevo centro busca honrar la memoria de Ortega Moreira, porque “no importa solo hacer las cosas bien, sino que hay que hacerlas para que trasciendan y esto (el hospital) es el fruto de aquello”.



El alcalde de Durán, Dalton Narváez, expresó que los moradores del cantón Durán esperaron por más de 30 años la construcción del Hospital, por ello, agradeció la ejecución del proyecto.



Antes de la presentación del hospital, el presidente Moreno recorrió las instalaciones a fin de constatar su estado.

La infraestructura contempla áreas de consulta externa, emergencia con consultorios de atención especializada; espacios de observación para adultos y niños con especialidades en medicina interna, pediatría, ginecología, psicología, cirugía y apoyo de diagnóstico. Además, contará con quirófanos, área de imagenología, unidades de manejo del pie diabético y hemodiálisis, y laboratorio.