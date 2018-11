El presidente Moreno acepta la renuncia de dos ministros y un secretario de Estado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los primeros cambios en el gabinete ministerial del presidente Lenín Moreno se conocieron este viernes, 23 de noviembre del 2018, un día después del pedido de renuncia que el Primer Mandatario hiciera la noche del 22 de noviembre del 2018.

El anuncio lo hizo el secretario particular de la Presidencia de la República, Juan Sebastían Roldán, luego del décimo séptimo gabinete ministerial realizado en Pedernales, Manabí. Una vez concluida esa cita, que duró un poco más de tres horas, se conoció que Eduardo Jurado dejará la secretaría de la presidencia de la República. Su reemplazo será José Agusto Briones quien anticipó que será posesionado en el cargo este lunes 26 de noviembre del 2018.



Briones se venía desempeñando como titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). El otro cambio es en la Secretaría Nacional de Inteligencia. Jorge Costa, quien estuvo en ese cargo nueve meses será sustituido por Marlon Brito. Finalmente, a Fánder Falconí, del Ministerio de Educación, también se le aceptó la renuncia que había anticipado horas después de la decisión del presidente Lenín Moreno.



El nombre del funcionario que lo reemplazará no fue anunciado. La permanencia de los ministros dependerá de una evaluación de la gestión que hayan desempeñado en el tiempo que estuvieron en funciones.



Este análisis se extenderá hasta diciembre del 2018, tiempo en el que se revisarán los indicadores de cumplimiento de metas y objetivos, informó el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastían Roldán. Algunos de los ministros abandonaron la unidad educativa del milenio Pedernales sin dar declaraciones. Se dieron un fuerte estrechón de mano entre ellos y abandonaron la unidad educativa.