Lenín Moreno: ‘Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida, se eliminó el subsidió

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, reiteró este viernes 4 de octubre del 2019 que no dará marcha atrás en la decisión de eliminar el subsidio para los combustibles, como parte de sus reformas económicas.

Así lo afirmó en Guayaquil desde la sala de crisis del Sistema Integrado ECU 911, en Samborondón, Guayas. Refirió que estas no han sido decisiones fáciles de aceptar, pero que habrá el diálogo con quienes no violen los derechos de los ciudadanos y la Ley.



“Conversar sí, habrá mecanismos de palear un poco el efecto que pueda tener en algunos sectores (la medida), claro que sí, estamos dispuestos a hacerlo, pero bajo ninguna circunstancia vamos a cambiar la medida. Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida, que quede claro, se eliminó el subsidió, se acabó la zanganería”, dijo.



Moreno explicó que el diálogo es una política de Gobierno, practicado bajo el liderazgo del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en todo momento.

El presidente Lenín Moreno se encuentra en Guayaquil. Se pronuncia por las declaraciones de Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, y de Guillermo Lasso, excandidato presidencial, frente a las medidas económicas.



Vía: @jandresgonz73 pic.twitter.com/mYp4dFVZwD — El Comercio (@elcomerciocom) October 4, 2019



“Diálogo sí, siempre hay diálogo, pero no en base a hechos consumados, el paro es un hecho consumado; el agredir a la gente son hechos delictivos y deben tener la sanción respectiva”.



“No se me pida que cambie de opinión con respecto a la eliminación de un subsidio que es nocivo para la economía ecuatoriana”.



Dijo que aproximadamente USD 60 mil millones se han destinado a los subsidios durante estos años. Ese dinero, dijo, será invertido exclusivamente a atender temas de seguridad, educación.



“Pongamos los pies en la realidad, sepamos exactamente a qué nos habíamos enfrentado, no queremos beneficiar a los que más tienen, no queremos a los contrabandistas, eso sí no me pidan: que dialogue con los contrabandistas que se han enriquecido pasando combustibles hacia países vecinos”.



En esa línea, dijo que conversará con la gente que quiere trabajar, que quiere sacar el país adelante y no con aquellas personas que violen la Constitución y el derecho que tienen las personas a ser respetados en su integridad física, en su actividad económica, productiva, en su seguridad en general.



El Primer Mandatario también dijo que no se permitirá el bloqueo de la circulación a camiones con productos básicos. Informó que ya se han requisado dos camiones que bloquearon el paso en el sur de Guayaquil y que se seguirá requisando lo que sea necesario.



Además, Moreno acotó que había escuchado las declaraciones de Jaime Nebot y de Guillermo Lasso. “Estimados amigos, cada vez que escucho sus pronunciamientos estoy de acuerdo con ellos, en lo único que diferimos es en el tiempo nada más, ellos van a ser algún día presidentes de la República y me alegro y deseo que algún momento así sea”.



Pero dijo que cuando tomen las riendas de un país, recibirán un Ecuador reisntitucionalizado, reestructurado y “eliminadas todas las aberraciones económicas que pueden impedir el desarrollo del país, ese momento ellos van a poder aplicar esos maravillosos planes que tienen para el país, pero mientras tanto hay que cambiar al país”.



Puntualizó que por eso su Gobierno jamás pensó en la posibilidad de, por hacer promoción política, dejar un país como el que recibió: “deseintitucionalizado, rota la democracia, violando los derechos humanos más otros crímenes horrorosos como es la corrupción”.