El Presidente repudia la fuga de Fernando Alvarado y hace advertencias

El presidente, Lenín Moreno, en una cadena de televisión transmitida la noche de hoy, miércoles 24 de octubre del 2018, fustigó la huida de Fernando Alvarado, exsecretario de comunicación de Rafael Correa, y lanzó una dura advertencia a sus colaboradores.



Sin nombrarlo, manifestó que lo ocurrido con Alvarado “es evidencia de una traición enquistada” en las dependencias del Gobierno. “Hay un proceso de investigación en marcha, y daremos con los responsables”, sentenció.



Pero también dijo que “la fuga de un sospechoso demuestra que se siente culpable. La gente suele decir, a confesión de parte, relevo de prueba. Eso demuestra –continuó- que vamos por la senda correcta”.



Se refería a la fuga del domingo 21 de octubre de de Fernando Alvarado, el exsecretario de Comunicación, del régimen de Correa quien es investigado por el supuesto delito de peculado. Aún cuando Alvarado tenía colocado el grillete electrónico, logró salir del país.



El ministro de Justicia, Paúl Granda, habló de complicidad y de que habría personas involucradas en el despojo del grillete y la fuga de Alvarado.



El Jefe de Estado dijo que entiende y comparte “la indignación de todo el pueblo ecuatoriano por la desfachatez de los corruptos que están siendo investigados”.



“Después que abusaron de la buena fe de los ecuatorianos, especialmente de los humildes, robándonos inclusive el futuro de nuestros hijos... Después que amasaron fortunas ilícitamente... Hoy quieren impunidad. Hoy quieren que no se les juzgue, aduciendo persecución política”, mencionó.



Recordó que el lunes pasado se reunió con con los representantes de todas las funciones del Estado y conformaron una mesa interinstitucional contra la corrupción.



Y dijo que como gobernante y también como ciudadano, exhorta a las funciones del Estado “a actuar con rapidez, actuar con eficacia, respondiendo a la urgencia que tiene nuestro mandante -el pueblo ecuatoriano- de ver que se hace justicia”.



Sobre la fuga de Fernando Alvarado ya se tomaron las primeras acciones y este 24 de octubre por la mañana, la jueza Sylvia Sánchez ordenó prisión preventiva, la prohibición de vender los bienes, la congelación de las cuentas bancarias y pidió oficiar a la Interpol la difusión roja para la captura del exfuncionario.



Retomó: “Hay delitos en las eléctricas, en las refinerías, en la salud, en las telecomunicaciones, en la educación, en el SRI, en la obra pública, en las aduanas, en la administración pública, en pensiones adeudadas. Mejor dicho: ¿en dónde no hay delito?”, señaló.



Igualmente, mencionó: “hubo violaciones a todos los derechos, de todos. Insultaron por ser diferentes, por ser mujeres, por ser jóvenes, por ser periodistas, por ser empresarios, por opinar distinto. Mejor dicho: ¿a quién, salvo los de su grupo, no maltrataron?”.



Por eso, anotó, “hay que tener poca vergüenza, y mucho cinismo, para decir que es hoy cuando no hay libertad, que no hay justicia imparcial, ni autoridades honestas en Ecuador”.



“Quien eso dice, habla por su propia experiencia de haber creado una administración con tentáculos de ignominia y corrupción, porque así concibieron el poder, el Gobierno y el Estado”, sostuvo.



A su vez, hizo un llamado a la gente limpia, recta, íntegra, “a que no se quede callada, que denuncie, que hable cuando constata que hay algo o alguien fuera de la ley. Nadie puede burlar la justicia, menos aún un sospechoso de corrupción”, insistió.



El Presidente prometió “dar lucha sin tregua para extraditar a los culpables o sospechosos que han salido del país, o apresarlos si todavía están aquí. No permitiré que se burlen, una vez más, de la buena fe que tienen nuestros compatriotas”.



“Nosotros seguiremos creyendo en nuestra gente, seguiremos confiando en quienes buscan el bien del prójimo, sobre todo del más necesitado. En cambio ellos, aplauden la estafa, aplauden a quienes se burlan del país noble y bueno. ¡Ahora lo van a conocer firme y guerrero, defensor a ultranza de los derechos vulnerados y de la confianza pisoteada!”, manifestó.

Moreno finalizó diciendo: “¡No cederemos ni un milímetro en la construcción de un país transparente y solidario!” y que no debemos temerle al poder de ellos si no “imbuirnos de valor” para vencerlos.