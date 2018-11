Lenín Moreno dice que ‘los jueces deciden a quién investigan’, frente a acusaciones contra la Vicepresidenta

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno habló la noche de este miércoles 28 de noviembre del 2018, en una cadena nacional, en donde se refirió a las acusaciones en contra de la vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, quien fue señalada por un exasesor de supuestos cobros indebidos.

"Se han presentado denuncias contra la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña. No puedo ni debo actuar como juez, hemos creado las condiciones para un Justicia independiente. Nos ha costado mucho trabajo volver a la institucionalidad. No perdamos el camino avanzado. Hoy los jueces y los fiscales deciden a quién investigan y a quien no, a quién acusan y a quien no, sin interferencias ni órdenes del Palacio. Nos hemos acostumbrado a juzgar y sentenciar en base de acusación y a veces del chisme. Ya es hora de que dejemos de lado la lógica de la revancha. Dejemos que las instancias correspondientes hagan su trabajo", dijo el Jefe de Estado sobre los señalamientos que hizo un excolaborador de la Segunda Mandataria.



La noche anterior, del martes 27 de noviembre, la vicepresidenta Vicuña dijo que las denuncias de su excolaborador Ángel Polivio Sagbay, en un reportaje publicado en un canal de televisión, se trataban de calumnias en su contra y se refirió a intereses para crear caos político, afectando la imagen del Gobierno.



Aseguró que la declaración de Sagbay responde a chantajes a cambio de cargos públicos. “Sorprende que un exmilitante y dirigente de Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) y de Alianza País, a quien incluso le tenía estima y hace poco apoyaba públicamente al Gobierno... justo en esta coyuntura realice una declaración juramentada a partir de mentiras”. La Segunda Mandataria adelantó que interpondrá una denuncia en contra del excolaborador.



Lenín Moreno también se refirió a las manifestaciones registradas en el país y dijo que "no son derecho al desmán ni a la paralización. No volveremos al país de las paralizaciones, las huelgas y el cierre de las carreteras" e hizo un llamado para que los dirigentes no caigan en las "prácticas politiqueras" e hizo un llamado al diálogo.



Al final, el Primer Mandatario informó que más de 251 000 personas se han beneficiado de las facilidades de pago para que se pongan al día en sus obligaciones, y se han gestionado USD 200 millones con la remisión tributaria.