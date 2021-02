Moreno sobre vacunación: 'Se nos rompió un poco el plan, se va a normalizar en las próximas semanas'

El presidente Lenín Moreno se refirió la mañana de este martes 23 de febrero de 2021 a varios aspectos de la coyuntura política del Ecuador durante el espacio 'De Frente con el Presidente', organizado por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Uno de los temas a los que se refirió fue el plan de vacunación del país ante la pandemia de covid-19. En este sentido, anunció que esta semana llegarán 17 500 dosis.

Sobre plan de vacunación



"Se nos rompió un poco el plan (...) Uno planifica en función del ofrecimiento que recibe de entrega de vacunas. Pero el momento que nos entregaron una cantidad menor... No fue el caso únicamente de Ecuador. Tanto Colombia como Chile habían también hecho el contacto con Pfizer. Y lastimosamente tampoco se les entregó la cantidad que se les había ofrecido".



"Entiendo que eso se va a normalizar en las próximas semanas", agregó el Mandatario. El día de mañana (24 de febrero de 2021) recibiremos algo más de 17 000 vacunas adicionales y con eso seguiremos cumpliendo con vacunar a la primera línea. Las personas que están reclamando en los hospitales serán vacunadas en los próximos días. Y de esa forma, cumplida la primera línea, podemos empezar ya una vacunación masiva".



Con respecto a la vacuna rusa Sputnik V, Moreno dijo que el Gobierno entró en contacto con la distribuidora de la vacuna. "Tenemos una única dificultad, que la vacuna rusa todavía no pasa el cumplimiento de las especificaciones que exige el Arcsa y también los organismos de la Unión Europea y Estados Unidos para calificar que se hayan pasado los tres pasos necesarios".



Sobre la capacidad de los municipios para la compra de vacunas, el Presidente dijo que solicitará al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, "que se haga la evaluación respectiva y por supuesto que la Arcsa califique a la vacuna".



La secretaria de Comunicación de la Presidencia, Caridad Vela, adelantó el cronograma de llegada de vacunas para las siguientes semanas, que puede ser sujeto a cambios.



Semana del 22 al 28 de febrero de 2021: 17 500 dosis



Primera semana de marzo de 2021: 30 000 dosis



Segunda semana de marzo de 2021: 38 000 dosis



Tercera semana de marzo de 2021: 26 000 dosis



Cuarta y quinta semana de marzo de 2021: 30 000 dosis



Abril de 2021: 39 7000 dosis cada semana



Marcha de Pachakutik



En el segmento, al Presidente se le preguntó sobre la marcha que organiza Yaku Pérez para rechazar los resultados electorales que ofreció el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"No ha habido un diálogo (con Pachakutik), pero la marcha va a ser una marcha completamente pacífica. Espero que la marcha sea pacífica. Caso contrario, tenemos que tener a la Policía lista para evitar que hayan desmanes y que se afecte la seguridad e integridad de las personas y la propiedad privada", aseguró el Primer Mandatario con respecto a la movilización de los movimientos indígenas ante los cuestionamientos de este sector al proceso electoral.



Transición de Gobierno después de elecciones



Ante la pregunta de si piensa asistir a la ceremonia de posesión, gane quien gane el proceso electoral presidencial, el Presidente dijo: "Entiendo que sí, entregaré la banda presidencial, a quien sea ganador del proceso electoral. Es una obligación, pienso yo, entregar el poder a quien corresponde".



"El futuro es un abanico de incertidumbres", dijo, ante la pregunta de qué hará una vez terminado su mandato.



Empresas públicas



El Jefe de Estado también se pronunció ante la situación crítica que atraviesan muchas empresas públicas. "Lo que ha ocurrido con las empresas públicas y de la forma en cómo han sido manejadas durante la década anterior es, por decir lo menos, pavoroso. No existen balances, no existen inventarios. Y la única forma de hacerlo es de una forma paralela".



Así, el Presidente agregó que "firmamos un acuerdo con la Corporación de Desarrollo Financiero de Estados Unidos en los días pasados para poder monetizar la administración de esos activos y creemos que es una buena vía. Es una vía para poder entregar la administración a entidades que realmente tengan la capacidad de invertir en esas empresas para modernizarlas y para mejorar su productividad".