Lenín Moreno entregó 678 viviendas en Manabí y criticó conjunto que entregó el gobierno anterior

Manabí fue el escenario. En la tercera provincia más poblada del Ecuador se entregaron 678 soluciones habitacionales en cinco urbanizaciones como parte del programa Casa Para Todos, que impulsa el Gobierno Nacional.

La entrega oficial la hizo el presidente Lenín Moreno, la mañana de este lunes 4 de febrero del 2019 en el cantón Jaramijó. En esa localidad costeña se realizó una ceremonia para la entrega de 380 viviendas. Las otras 298 fueron entregadas en simultáneo en los cantones Sucre, Jama y Rocafuerte. La inversión total fue de USD 19 688 367.



El evento arrancó con las palabras de agradecimiento de la moradora Doris Santana. Ella resaltó que la urbanización brinda seguridad y desarrollo comunitario por su entorno que incluyen áreas verdes, huertos, casa comunal y canchas deportivas.



En su intervención, el primer mandatario resaltó que el objetivo era crear comunidad en un entorno saludable y seguro. En esa línea, criticó al reasentamiento Nuevo Jaramijó, que aglutina a 228 familias y fue construido por el Gobierno anterior, carece de espacios verdes, casas comunales y parques.

Las viviendas fueron entregadas simultáneamente en Jaramijó, Sucre, Jama y Rocafuerte. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



"En esas casas no tienen las condiciones óptimas para vivir con dignidad; se las hizo al apuro y mal". Moreno se comprometió a readecuarles sus inmuebles y construir áreas verdes y una casa comunal.



El Jefe de Estado añadió que con las cinco urbanizaciones son doce las que ya se han entregado en apenas dos meses. Reconoció que ha habido demoras porque cada urbanización es producto de una planificación técnica y social. La mala organización, dijo, puede mal gastar los recursos del Estado.



"De qué sirve una casa en un barrio sin vías de acceso".



Entre el 2019 y 2020 se entregarán 80 000 casas cada año y en el 2021 otras 40 000. Moreno explicó que la inversión será de USD 1 700 millones.



Así, se prevé construir un total de 220 000 casas, cantidad que es inferior a las 325 000 que ofreció en campaña electoral. El presidente reconoció que "no será posible" cumplir ese ofrecimiento.



"Es muy triste no poder cumplirles, pero cuando hicimos ese ofrecimiento desconocíamos la real situación económica del país. Nos dejaron un país quebrado (...) tuvimos que reestructurar íntegramente el programa Casa para Todos".



Añadió que los 20 meses de su Gobierno han sido "muy difíciles". "Nos dejaron un Gobierno con las arcas fiscales saqueadas, pero aquí estamos poniendo la cara".