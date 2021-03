Lenín Moreno dice que su posición es que se entreguen los listados sobre personas vacunadas

El presidente de la República, Lenín Moreno, hizo dos anuncios este 3 de marzo del 2021 respecto al proceso de vacunación en el país. Lo hizo en el marco de su programa radial 'De Frente con el Presidente'.

El primero, es que este día llegarán al país más de 30 000 dosis. El segundo: que la posición del Gobierno es que se entregue toda la información necesaria respecto a los listados de quienes han sido inoculados en Ecuador, tras el pedido de varios jueces.



También habló sobre la salida del país del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. Aseguró que la salida del país de quienes han sido funcionarios “suele ser por recomendaciones de los abogados”. En ese contexto, indicó que el exfuncionario no le comunicó que se iría del país tras su renuncia.

"El momento en que ven que empiezan a apremiar al señor ministro, en ciertos aspectos que a lo mejor a él le parecía que no estaban mal, es posible que él y en la información que él proporcionará, va a explicarnos la razón por la cual se proporcionó las vacunas a determinadas personas y con esa información la justicia sabrá lo que hace".



En tanto, Moreno acotó que ya hay más de 40 000 vacunas entregadas hasta este momento.



"El día de hoy llegan 30 000 vacunas que van a ser destinadas a la fase 1, es decir, se va a empezar a vacunas a los médicos de los hospitales y de los centros médicos y a los médicos en general, ya no únicamente como se ha hecho hasta el día de hoy de vacunar al personal, auxiliares, enfermeras y médicos de los hospitales que están trabajando con el covid".

El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, explicó cómo se desarrollará la aplicación tecnológica para los registros. Dijo que habrá un call center para personas que no tienen acceso a las aplicaciones.



"El software comunicará que la vacuna le tocará probablemente en octubre del 2021 y yo tendré la tranquilidad y la prolijidad de esperar hasta octubre del 2021 el día en que me toque la vacuna, el lugar y el centro o farmacia que me toque".



Para ello, dijo, habrá un proceso de información y comunicación. Sobre la posición del Gobierno respecto a la decisión de la autoridad competente para que se entregue la información sobre el listado de personas vacunadas, dijo que ya hay una directriz.



"Sí, de que se entregue toda la información a la autoridad competente para que le dé el uso que la autoridad competente, a su vez, crea que es conveniente".