Presidente Lenín Moreno elimina tres empresas públicas y dos secretarías

El presidente de la República, Lenín Moreno, oficializó nuevos cambios en la estructura de la Función Ejecutiva, en medio del estado de excepción por la pandemia del covid-19. Este lunes 11 de mayo del 2020 se hicieron públicos cuatro Decretos, a través de los cuales el Jefe de Estado fusionó una secretaría técnica, suprimió otras dos y eliminó tres empresas públicas.

Con el Decreto Ejecutivo 1043, el Primer Mandatario dispuso que la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales pase a ser parte del Ministerio de Trabajo, en un plazo no mayor a 60 días.



Mientras que el No. 1044 se elimina la Secretaría Técnica de Juventudes. Las competencias de esta última institución pasarán al Ministerio de Inclusión Económica y Social ( MIES).



Asimismo, con el Decreto Ejecutivo 1045 se eliminan las empresas públicas Enfarma, Fabrec y Cementera del Ecuador. La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), tendrá 30 días para ejecutar la liquidación y transferir esos activos a los ministerios correspondientes.



Finalmente, Moreno suscribió el Decreto Ejecutivo 1046 que suprime la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos. Sus funciones serán asumidas por el Ministerio de Gobierno.



A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia señaló que el objetivo es potenciar una mayor eficiencia para garantizar que “los gastos en el sector público correspondan a la realidad que vive el Ecuador”.



Además, la entidad menciona que el proceso de eficiencia y optimización precautela que “los sectores esenciales para el país, no se vean afectados”.