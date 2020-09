Lenín Moreno dice que no intervendrá en las próximas elecciones presidenciales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Primer Mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró que no intervendrá en las elecciones presidenciales del 2021. Así lo afirmó la mañana de este martes 15 de septiembre del 2020.

El Presidente dijo que ha sido extremadamente respetuoso acerca del tema de la justicia y lo ha sido del tema electoral. “Como debe ser, seré respetuoso de todas las candidaturas y no participaré de ninguna forma en estas elecciones”, dijo.



Las declaraciones las realizó en el marco del conversatorio virtual Crisis Conversation: Perspectives from the Front Line.



La cita se trató de un espacio de charlas con mandatarios latinoamericanos organizado por el Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson International Center for Scholars, un centro de pensamiento e investigación de políticas públicas y análisis regional reconocido como uno de los más activos y sobresalientes del mundo.



El Jefe de Estado dio a conocer cómo el país enfrentó al coronavirus desde antes de su llegada a la nación; teniendo siempre como prioridad el salvar vidas, pese a que la presencia de esta pandemia tomó desprevenido a todo el planeta.



“La afectación fue inmediata, arrasadora. Y nos dejó a los países un triple impacto: sanitario, social y económico”, dijo el Presidente.



Agregó que en medio de las difíciles circunstancias financieras que ya atravesaba el país por el mal manejo de recursos en la administración pasada, se sumaron la ruptura de tres oleoductos, afectando la producción y venta de petróleo y la casi nula recaudación de impuestos.



No obstante, resaltó que “fuimos el primer país en Latinoamérica en cerrar fronteras, decretar el toque de queda y limitar actividades como espectáculos públicos. Además de aplicar estrictas medidas de seguridad, y fortalecer nuestro sistema de salud”, expresó.



Asimismo, dijo que “la producción y tiendas de alimentos siguieron trabajando para evitar desabastecimiento. Creamos corredores logísticos a fin de que ningún rincón del país se quedara sin alimentos ni medicinas. Fueron acciones oportunas, que nos permitieron salvar vidas y ralentizar la propagación del virus”, puntualizó.



A ello, agregó que mediante el emblemático Plan Toda Una Vida se brindó atención prioritaria a personas vulnerables como mujeres, niños, personas con discapacidad y adultos mayores.



De igual manera hizo hincapié en las iniciativas legales impulsadas por el Ejecutivo, mediante la Ley de Apoyo Humanitario, que evitaron desalojos y suspensión de servicios básicos por falta de pago, otorgando así tranquilidad a los ciudadanos durante estos duros momentos.



En materia económica, Moreno reconoció que la honestidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos fueron los pilares fundamentales para, en medio de la pandemia, haber consolidado el apoyo de los organismos multilaterales.



El Gobierno efectúo el pago de USD 340 millones en capital e intereses, "decisión que provocó la confianza de los tenedores de deuda y organismos de crédito internacionales". Explicó que, gracias a la renegociación de la deuda, con la que se logró reducir más de USD 1 500 millones en capital y aliviar USD 16 452 millones durante los próximos 10 años, el próximo Gobierno no pagará USD 10 000 millones por concepto de deuda.



En cuanto a las relaciones bilaterales de Ecuador con Estados Unidos (EE.UU.) recalcó que son “excelentes”, no solo por los lazos de amistad, sino también porque el país norteamericano es el principal socio comercial, beneficiando a la exportación de la producción local.