Gobierno dialoga con el FMI a un mes de nueva visita técnica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, propició un espacio para que el presidente Lenín Moreno y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dialogaran este martes 21 de enero del 2020 con la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Georgieva destacó que el Gobierno ha alcanzado un progreso “en la creación de una base financiera sólida para el futuro de Ecuador”.



Además, añadió que en la cita hablaron sobre la importancia de que el Gobierno alcance una mayor prestación de servicios sociales para las personas más vulnerables, que es una de las metas que Ecuador debe cumplir en el marco del acuerdo económico que firmó en marzo del 2019 con el ente.



“Revisamos los avances de nuestro Plan de Prosperidad (el programa económico del Gobierno), que es respaldado por ese organismo. Hemos logrado estabilizar las finanzas públicas y atender a los más vulnerables, el objetivo mayor” del Ejecutivo, afirmó Moreno en Twitter.



En la carta de intención, que contempla financiamiento del multilateral por USD 4 189 millones hasta el 2021, el Gobierno se comprometió a cumplir metas trimestrales en las áreas fiscal, monetaria y social, entre otros aspectos, con el fin de acceder a nuevos desembolsos.



En la tercera visita, el Gobierno mostró que alcanzó USD 695 millones en gasto social, es decir, cumplió con el objetivo previsto.



En esa visita, el FMI accedió, además, a relajar varias metas, tras la evaluación realizada en diciembre pasado.



El organismo aceptó los cambios debido a los daños que causaron las protestas de octubre. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), las pérdidas alcanzaron los USD 821 millones e incidieron en la contracción del PIB de -0,08%.



Una de las metas que se ajustó fue la de reservas internacionales previstas al cierre de diciembre pasado.



Inicialmente, el monto de reservas internacionales para el 2019 que debía cumplirse era de USD 4 679, pero el ente bajó la cifra a USD 4 215 millones.



Aún así, el Gobierno enfrenta dificultades para cumplir con lo acordado en este aspecto. Según datos del BCE, el monto de reservas internacionales a diciembre llegó a USD 3 125 millones. En el 2020 la meta es casi el doble de lo planteado en el 2019.



Diego Olmedo, analista económico, señaló que este indicador no se mantuvo alto porque el Gobierno no logró cerrar la brecha fiscal en el Presupuesto. “Se calcularon USD 1 000 millones por concesiones de bienes públicos al sector privado que no se concretaron y las reservas se desequilibraron”, dijo.



Olmedo destacó, sin embargo, el cumplimiento de otras metas por parte del país como la aprobación de la Ley de Simplificación Tributaria a finales de diciembre. “El FMI va a estar muy pendiente en las nuevas revisiones del cumplimiento de esa Ley, como la contribución que deben pagar las empresas”, comentó.



Otro objetivo que debe alcanzar Finanzas y que será medido por el equipo del Fondo es la reducción de gastos. Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, comentó que el 2019 el Gobierno hizo esfuerzos en reducir gastos, pero recalcó que con la modificación de compromisos, los mayores ajustes para achicar el Estado se pasaron al 2020.



Pese a todo ello, Martínez destacó ayer que la reunión fue positiva porque el FMI “reconoció los esfuerzos y el avance del Ecuador en el reordenamiento de las finanzas públicas y en el incremento de la protección social”.



Esta es la segunda vez que Georgieva se reúne con Martínez desde que la funcionaria asumió el cargo de directora gerente del Fondo en septiembre del año pasado.



La primera cita se dio en noviembre, luego de que el Gobierno derogara la medida de eliminación de subsidios a los combustibles por las protestas de octubre y de que la Asamblea archivara el primer proyecto de reforma tributaria.



En ese entonces, el FMI ratificó que iba a seguir con su apoyo al programa del Ecuador.



La cita con Georgieva de ayer se dio a pocas semanas de que se realice una nueva visita del equipo técnico del Fondo, comandado por Anna Ivanova, para revisar el cumplimiento de las metas del último trimestre del 2019.



De acuerdo con el cronograma, la visita del equipo debería darse en febrero para que en marzo se realice un desembolso de USD 350 millones.



El Primer Mandatario aprovechó su visita al Foro Económico Mundial para reunirse con inversionistas. Entre ellos, Chuck Robbins, de la firma tecnológica Cisco; representantes de PepsiCo; y otros.



Además, Moreno tiene previsto mantener reuniones bilaterales con la canciller alemana, Angela Merkel, y con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quienes conversará, entre otros asuntos, sobre el pedido para la exención del visado Schengen a los ecuatorianos que deseen visitar Europa.



En Davos participan líderes de empresas y de gobiernos para analizar los retos de las economías. Este martes 21 de enero del 2020, Brasil, México y Argentina, las mayores economías latinoamericanas, reconocieron que atraviesan un estancamiento económico y enfrentan el desafío de una abultada deuda pública.



China, por su parte, centró su participación en las perspectivas económicas para los próximos años. El país quiere relanzar su economía, que hoy crece al 6%, y volver a tasas de crecimiento de dos dígitos, entrando de lleno en la era de la digitalización y con ayuda del sector privado.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en cambio, destacó la victoria de su Administración en las negociaciones comerciales que mantuvo con China.