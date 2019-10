Lenín Moreno pide diálogo directo, en medio de jornada violenta

LEA TAMBIÉN

Llegaron en camiones y camionetas, empuñando lanzas, con la consigna de reforzar la movilización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) que se concentra en el parque El Arbolito, en el centro de Quito.

Indígenas amazónicos, y de otras provincias, se sumaron ayer, viernes 11 de octubre del 2019, a las protestas en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles y al ajuste económico del Gobierno.



Jaime Vargas, presidente de la Conaie, salió a recibir a sus coidearios a la altura de la Asamblea Nacional.



La idea, según el dirigente, era marchar en los alrededores del Palacio Legislativo, pero durante el trayecto se desató un enfrentamiento con la Policía Nacional.



Tras anunciar la radicalización de la protesta, que incluía mantener los cierres viales, toma de edificios públicos y hasta el cierre de bloques petroleros, finalmente la Conaie integró una comisión política, para tratar de concretar un acercamiento con el Gobierno.



El propio Vargas confirmó que esa comisión, de la que no forma parte, envió una carta al régimen. En el documento los indígenas expusieron dos condiciones para activar un canal de diálogo.



Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik, quien sí forma parte de la comisión, aseguró que se trata de un equipo multidisciplinario, que también está integrado por exdirigentes históricos de la organización.



En la carta, la Conaie insiste, como primera condición para el diálogo, derogar el Decreto Ejecutivo 883, que eliminó el subsidio a los combustibles.



Además, en la misiva se solicitó “cesar la represión” registrada durante las manifestaciones. Fuentes del movimiento señalaron que la carta fue entregada a Norman Wray, jefe del Consejo de Gobierno de Galápagos.



“No hemos tenido respuesta. Es momento de llegar a una tregua. Pido de manera especial, el país volverá a la paz, si el Decreto 883 se deroga”, manifestó Santi.



Wray y José Agusto son los delegados del Ejecutivo en el primer intento de acercamiento con los dirigentes indígenas y sindicales, que se efectuó con mediación de la ONU y la Iglesia Católica.



Además de las dos condiciones, el presidente de la Conaie pide que los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín, y de Gobierno, María Paula Romo, sean separados de sus cargos.



A las 15:30, mientras la protesta había alcanzado niveles violentos, el presidente de la República, Lenín Moreno, exhortó a los dirigentes a entablar un diálogo directo con él, en una cadena nacional, transmitida desde Guayaquil y que duró cerca de 40 segundos.



El Mandatario pidió poner fin a las manifestaciones y señaló que el país debe recuperar la calma. “Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo, sentémonos para conversar, para dialogar sobre el Decreto 883”.



Moreno reiteró su predisposición y planteó discutir a dónde deben dirigirse los recursos que el Estado ahorrará, por la eliminación del subsidio a los combustibles.



“Asegurémonos que vayan a quienes más lo necesitan, pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias”, manifestó el Presidente.



Horas después del anuncio, el titular de la Conaie rechazó esa propuesta. “El diálogo debe ser en Quito, con presencia de las bases”, sostuvo Vargas.



Además, ratificó que no conversarán si no se da marcha atrás al ajuste económico.



Paralelamente, se divulgó una carta que habría entregado la Conaie al equipo negociador de la ONU. Según el texto, el movimiento “coincide en la necesidad del diálogo de manera directa y pública” sobre la derogatoria o revisión del Decreto 883, y aclara que no dialogará sobre compensaciones.



La Conaie negó la veracidad del documento.



El Gobierno avanza en los acercamientos con otras agrupaciones indígenas del país.



Ayer, viernes, Simón Galán, representante del Consejo de los Pueblos y Organizaciones de Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) confirmó que se reunió con Iván Granda, secretario Anticorrupción de la Presidencia, con el objetivo de abrir un puente de diálogo con el Primer Mandatario.



La Fenocín también aceptó la propuesta del Ejecutivo.



Ayer, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), liderada por Raúl Delgado, su presidente, se reunió con el Primer Mandatario.



“Le solicitamos una reunión urgente, a fin de que los alcaldes tengamos la posibilidad de exponer alternativas para superar la compleja situación que hoy atravesamos y que ha cobrado vidas humanas”.



El alcalde de Quito, Jorge Yunda, se trasladó a Guayaquil para participar en el encuentro de la AME con el Jefe de Estado, con la intención de buscar una salida al conflicto.



Con este escenario de fondo, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, envió ayer un mensaje de respaldo al presidente Lenín Moreno. Además, señaló que Washington “monitorea si un actor externo interviene en las manifestaciones”.