Lenín Moreno considera que hizo lo correcto al eliminar el subsidio ‘perverso’ a los combustibles

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, no se arrepiente de su respuesta a las protestas que sacudieron el país del 3 al 13 de octubre del 2019 y cree que hizo lo correcto al tratar de eliminar un subsidio "perverso" a los combustibles que, a su juicio, beneficia a los "más pudientes, narcos y traficantes".

En un encuentro con un reducido grupo de medios en Madrid, donde participó en la cumbre del clima COP25, Moreno dijo que en un "enfrentamiento duro" como el que se vivió en esas protestas, en las que según cifras de la Defensoría del Pueblo fallecieron 11 personas y con un saldo de 1 340 personas heridas, es "difícil que no haya excesos".



"Con 5 000 o 10 000 policías en la calle, con 20 000 o 30 000 manifestantes en la calle también, es muy difícil que no haya excesos, pero los estamos investigando", subrayó Moreno, quien añadió que se aplicó "de manera correcta el uso de la fuerza progresiva" durante las casi dos semanas de protestas.



La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que envió a Ecuador un equipo de expertos del 21 de octubre al 8 de noviembre, recibió denuncias sobre al menos nueve fallecidos, 1 507 heridos (de ellos 435 miembros de las fuerzas de seguridad) y 1 382 detenidos.



Descontento regional



En cuanto al descontento social que está generando protestas en varios países de la región como Chile o Colombia, Moreno comentó que Latinoamérica es un continente "donde la falta de equiparación de oportunidades" y las "desigualdades" se vienen arrastrando desde hace tiempo.



"Entonces hay reacciones y eso está bien porque los pueblos tienen derecho a manifestarse", opinó.



No obstante, el mandatario alertó de que hay "sectores" a los que "les interesa desestabilizar la región" y mencionó explícitamente al Gobierno venezolano del presidente "autoritario" Nicolás Maduro.

Sobre lo ocurrido en Bolivia, donde los militares forzaron la renuncia del presidente Evo Morales, Moreno se hace la siguiente pregunta: "¿Es un golpe de Estado hacer un fraude en las elecciones o es un golpe de Estado tomar el poder?".



"Sin duda nos alienta muchísimo el hecho de que la presidenta (interina de Bolivia, Jeanine) Áñez, esté convocando lo más pronto posible a elecciones con amplia observación de organismos internacionales", señaló el mandatario.

"Eso alienta muchísimo acerca del nuevo rumbo democrático que está tomando Bolivia", concluyó.