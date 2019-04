Lenín Moreno: ‘La mayor parte de la corrupción ocurrió con las contrataciones públicas’

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno dijo que la mayor parte de la corrupción ocurrió en las contrataciones públicas del gobierno anterior. Las declaraciones las hizo este miércoles 3 de abril del 2019 durante el evento ‘Ecuador, referente de Contratación Pública, Tecnología, Innovación y Transparencia’.

El Presidente en su intervención dijo que “Ecuador va por el camino correcto, respiramos nuevos aires, pero sin duda nos falta muchísimo por hacer”. El encuentro se desarrolló este miércoles con la asistencia de 12 países de la región interamericana y autoridades del Gobierno, en la Plataforma Financiera, en el norte de Quito. El evento durará cuatro días a partir de este miércoles 3 de abril y es organizado por Red Interamericana de Compras Gubernamentales.



“Lastimosamente en el gobierno anterior, en el que los proceso de contratación fueron una puerta abierta para la corrupción con asignaciones de contratos a dedo, con concursos dirigidos a la jerga, a la troncha, a los cómplices, mientras ciertas autoridades de control se hacían los bobos y miraban para otro lado.



Aunque parezca increíble, al menos la mitad de la contratación pública -si no es más- era por régimen especial, que no es si no hacerla sin ningún concurso. Era un régimen especialmente, si, especial, especialmente putrefacto por todo lado. Se llenaron los bolsillos con miles de millones de dólares y no solamente pasó en Ecuador, miles de millones de dólares que pertenecían a nuestro pueblo.



La mayor parte de la corrupción ocurrió precisamente con las contrataciones públicas con sobreprecios, con contratos falsos y con contratos manoseados. Si la habilidad para torcer proceso, mangonear pliegos y tergiversar excepciones al reglamento se usara para planificar proyectos de intervención social, que bueno hubiera sido que esa imaginación hubiera estado destinada para otro propósito, para el propósito de defensa, de consolidación de promoción de valores.



Dijeron que había una mesa servida, que supuestamente no habían dejado, nunca existió. Se llevaron hasta la mesa, se llevaron todo, se robaron al Ecuador. Nos dejaron un país endeudado, triste, polarizado, enfrentado, confrontado.



La situación es tan dramática e inverosímil que el año pasado hubo 480 denuncias de irregularidades en la contratación pública. Un promedio de casi 10 denuncias por semana.



Con frecuencia los ministros vienen con los papales. Lenín, presidente, he encontrado un montón de casos de corrupción en el ministerio, ponte a la fila, ponte a la cola; porque 20 años de Contraloría, 20 años de Tribunal de Cuentas, no alcanzarán para juzgar todos los casos de corrupción de hubo en el gobierno anterior, eso es lo que hay que terminar.



Lamento tener que decirlo y repetirlo, pero el gobierno anterior nos dejó pus y veneno por casi todo lado”.



El presidente Moreno indicó que el Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop, que es la entidad rectora del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), implementa nuevos servicios, con mayor control y con la eliminación de proveedores únicos. "Qué bueno que el Sercop este reestructurándose”, dijo.



Los procesos de contratación pública en Ecuador han mejorado, dijo Moreno, pero “pueden mejorar”.



Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), señaló que se constató que en el 2018 más de 600 productos tenían un solo proveedor y que esa mala práctica ha sido eliminada.



La funcionaria dijo que la Sercop ha realizado mejoras en el sistema tecnológico y que se detectan automáticamente algunas de las malas prácticas.