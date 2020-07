El presidente Lenín Moreno: ' El Gobierno asumirá el valor del consumo extra de luz de marzo a agosto'

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno anunció este miércoles 29 de julio del 2020 que el Gobierno asumirá el valor del consumo extra de luz de marzo a agosto del 2020.

"La decisión de quedarse en casa durante la pandemia ocasionó un aumento en el consumo de energía eléctrica en sus hogares, por este motivo he tomado la siguiente decisión: El Gobierno asumirá el valor del consumo extra de luz generado durante los meses de marzo a agosto", indicó el presidente Moreno.



El Primer Mandatario aclaró que se emitirán nuevas planillas de pago que tendrán los mis valores de las planillas de esos meses del año pasado.



"Para quienes no han podido pagar durante esta época, vamos a diferir sus facturas hasta 26 meses plazo. Este proceso será automático y no requiere hacer trámite alguno. Estas medidas se aplican para quienes consumen hasta 500 kilovatios por hora y se verán reflejadas en sus planillas de luz del mes de septiembre", dijo Moreno.