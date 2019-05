Lenín Moreno dice que pedirá a la Junta Monetaria la condonación de intereses por deudas de jóvenes becarios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que ha pedido que se proceda a condonar las deudas por intereses de los jóvenes que accedieron a créditos estudiantiles en el Gobierno anterior.

Lo anunció la mañana de este viernes 10 de mayo del 2019 durante la entrega de becas nacionales para estudios de tercer nivel, que se efectuó en Guayaquil.



También dijo que ha solicitado que la deuda capital tenga un plazo de 2 a 4 años para ser pagada hasta que los jóvenes tengan un trabajo estable y puedan ubicarse económicamente.



“Le he hecho un pedido especial al secretario de la Senescyt, Adrián Bonilla, a quien le he manifestado que es impostergable que reuniéramos a la Junta Monetaria y entiendo que al Senescyt”, indicó.



Afirmó que los problemas de los universitarios surgieron como consecuencia de una mala planificación y que se agravó al no encontrar un empleo. “La situación estaba y está todavía difícil”, acotó.



Moreno añadió que no se busca satanizar y que el propósito es ayudar a los jóvenes para su desarrollo. Les pidió que no teman y que el momento adecuado laboral llegará.



Sobre el evento, en el cual estuvieron presentes varios jóvenes, Moreno dijo que hasta ahora se han entregado 8 600 becas para estudios dentro y fuera de Ecuador con una inversión de USD 45 millones. "Solo en 2019 serán 2 300 becas más con una inversión de USD 11 millones más".



El Jefe de Estado recordó que en becas nacionales el Gobierno otorga un salario básico de USD 397 durante los estudios. “Lo mejor es que estas becas no son reembolsables, no son créditos educativos, no los podríamos llamar becas”.