Lenín Moreno anunció que viajará a Chile para reemplazar Unasur

El presidente Lenín Moreno anunció que el viernes 22 de marzo estará en Santiago de Chile para reemplazar a la Unasur, una “organización caduca”, que fue creada cuando en Sudamérica existía una mayoría de gobiernos de izquierda.

Así lo anunció la tarde de este miércoles 20 de marzo del 2019, en el marco de la inauguración de la urbanización Balcón Encantado, en Anconcito, provincia de Santa Elena.



De acuerdo con el Primer Mandatario, ese grupo se “generó para cuidar dictadores”. En esa línea, reiteró que el edificio ubicado en Quito será entregado a los pueblos indígenas y montuvios para un centro universitario.



“Voy a estar el día viernes (en Chile) y voy a hacer un anuncio importantísimo para que vean que todo lo que ven ustedes en más de una ocasión en redes son una mentira tramada, armada, así como armaron la farsa del 30-S, así como armaron la trama de los de Luluncoto…”, cuestionó.



Agregó que esas tramas incidieron en el fraccionamiento de la sociedad ecuatoriana. Y que ello fue lo que encontró tras retornar a Ecuador desde Europa, cuando sirvió en una misión en Suiza. “Había un país roto”.



Moreno, en su discurso, hizo un llamado a los jóvenes para que tomen la posta en la política. En ese marco, criticó al expresidente Rafael Correa a quien acusó de hablar de alternancia, pero que pretendió quedarse “50 años en el poder”.



“El Presidente no va a participar en política, no va a auspiciar a los candidatos ni siquiera a los del propio partido, cada quien debe hacer su propia política, es indigno, es indecente que un presidente haga campaña por un candidato tal”, dijo el Jefe de Estado.



Ecuador expresó su respaldo a la iniciativa del presidente de Chile, Sebastián Piñera, de crear Prosur, un foro de integración sudamericano que reemplazará a la Unasur y en el que no participará Venezuela.



Están invitados los gobernantes de Argentina, Colombia, Bolivia -aliado de Venezuela en Sudamérica-, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay. Ecuador anunció el pasado miércoles su retiro de la Unasur, cuya secretaría general ocupa una infraestructura en las afueras de Quito que demandó al Ejecutivo ecuatoriano unos USD 60 millones para su construcción.