Ecuador expondrá en Chile los desafíos y oportunidades de América del Sur

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, disertará este viernes 21 de marzo de 2019 sobre los desafíos y oportunidades de América del Sur, durante la cita de gobernantes de la subregión que tendrá lugar en Santiago de Chile, informó la Presidencia este jueves 21 de marzo de 2019.

Según la agenda oficial facilitada a la prensa, Moreno viajará a las 11:00 hora local a Santiago de Chile desde la ciudad costera de Guayaquil. La mañana del viernes participará en la ceremonia de bienvenida al Encuentro de Presidentes de América del Sur 2019 y foro oficial, que tendrá lugar en el Palacio de La Moneda.



En ese encuentro, el jefe de Estado ecuatoriano ofrecerá, en el marco del Bloque A, un discurso relativo al 'Diálogo para la coordinación y colaboración en América del Sur: los desafíos y oportunidades del futuro'.



Tras un receso, se desarrollará el bloque B de la cita bajo la temática 'Desafíos y oportunidades sectoriales para la integración regional'.



Alrededor del mediodía se suscribirá una declaración conjunta y luego los asistentes asistirán a un almuerzo ofrecido por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el Palacio de la Moneda, de acuerdo a la agenda proporcionada en Quito.



El gobernante ecuatoriano regresará a su país en la tarde del viernes y aterrizará en la ciudad costera de Guayaquil.



En la cita en Chile estarán, entre otros, los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Argentina, Mauricio Macri; Brasil, Jair Bolsonaro; Paraguay, Mario Abdo Benítez, y Perú, Martín Vizcarra.



También habrá "enviados" del opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente encargado de Venezuela enero y quien aseguró este lunes que no podrá asistir por "tener una agenda muy intensa esta semana" en su país.



La semana pasada Ecuador se convirtió en el séptimo país en menos de un año en anunciar que suspende su participación en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) después de que lo hicieran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.



Ecuador anunció el 13 de marzo que abandona el organismo regional del que es sede, a raíz de su falta de operatividad durante los últimos dos años, pero aseguró que seguirá buscando nuevas vías de integración regional.



"Quiero comunicar nuestro retiro definitivo de Unasur", anunció Moreno en un mensaje por cadena nacional en el que anunció también que denunciará "el Tratado Constitutivo".



Moreno argumentó que "desde hace un año, la mitad de los Estados miembros ni participan, ni contribuyen. La Secretaría General no tiene titular por más de dos años, y el personal ha ido disminuyendo sensiblemente".



Y no dudó en echar la culpa a los regímenes de izquierda que gobernaron varios países del continente hace una década al atribuir el fracaso de la organización.



"Algunos mandatarios irresponsables se encapricharon por nombrar a sus amigos a esa Secretaría, nuevamente replicando los vicios del socialismo del siglo XXI. Por eso, en la práctica, las puertas de la organización se han cerrado", señaló.



Y anunció que una vez que el edificio sea devuelto a Ecuador, la estatua del fallecido expresidente argentino, Nestor Kirchner, será retirada porque no representa las aspiraciones de la ciudadanía ecuatoriana.



Unasur nació el 23 de mayo de 2008 como un proyecto de carácter progresista impulsado por los regímenes de izquierda en Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia.



Los cambios de gobierno en la región, con una notoria tendencia hacia la derecha en países como Argentina, Brasil y Chile, fueron despojando del consenso al organismo regional, que está sin secretario general desde 2017.