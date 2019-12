Presidente Moreno destaca la capacidad de Espinosa pero apoya a Almagro

LEA TAMBIÉN

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, destacó este viernes 20 de diciembre del 2019 la capacidad de su excanciller María Fernanda Espinosa, que aspira a dirigir la Organización de Estados Americanos (OEA), pero recalcó su compromiso de apoyar a Luis Almagro para la reelección.

Consultado en una entrevista radial sobre su decisión de apoyar a otro candidato para un alto cargo internacional cuando antes había respaldado la postulación de Espinosa para presidir la Asamblea General de las Naciones Unidas, Moreno dijo que ahora "son otros tiempos".

"Pensé y pienso que no cometí un error: una ecuatoriana estaba de candidata y la apoyamos. En esta circunstancia, por varios errores que creo que se cometieron, todos los seres humano cometemos errores, yo creo que no ameritaba apoyar esa candidatura", indicó el gobernante sin entrar en detalles.



Y añadió: "Sin embargo, no es por aquello, es fundamentalmente porque ya comprometimos nuestro voto por la reelección del señor Almagro, que ha hecho bastante bien su tarea de secretario general" de la OEA.



"No por eso voy a denostar a la excanciller María Fernanda Espinosa, no por eso voy a desdecir de su capacidad. Todo lo contrario, tiene bastante capacidad, es por eso que logró colocarse en el sitio" que se colocó, "sin embargo son otros tiempos, son otras instancias y son otras decisiones", finalizó.

El sábado pasado (15 de diciembre), Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas comunicaron formalmente que su candidata para dirigir la OEA era Espinosa.



La Cancillería ecuatoriana reiteró su respaldo al actual secretario general de la OEA y aclaró que la candidatura de Espinosa "se gestiona de manera individual".



Además de Espinosa y de Almagro, el embajador de Perú en EE.UU., Hugo de Zela, figura entre los aspirantes para la designación del nuevo secretario general de la OEA, que está prevista para el 20 de marzo de 2020.

El ganador deberá conquistar al menos 18 votos.



En esta ocasión, el proceso no seguirá la tradición: por primera vez dos de los candidatos -Almagro (uruguayo) y Espinosa (ecuatoriana)- no son postulados por sus países de origen.



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha respaldado la continuidad del diplomático uruguayo, que, sin embargo, no cuenta con el visto bueno de su país.



En agosto pasado, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, que precisamente en marzo debe entregar el mando a su sucesor, Luis Lacalle Pou, discrepó en una misiva de la posición colombiana y consideró "indispensable abrir un espacio a los países miembros para darles la posibilidad de presentar otros candidatos".